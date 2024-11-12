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ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре - 12.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре - 12.11.2024, ПРАЙМ
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре сократились на 3 миллиона баррелей,... | 12.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-12T14:50+0300
2024-11-12T14:50+0300
экономика
нефть
опек
оэср
запасы нефти
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре сократились на 3 миллиона баррелей, составив 2,808 миллиарда баррелей и оказавшись на 86,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за сентябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 3 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 808 миллиона баррелей, они были на 19,9 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 86,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,317 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,491 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, опек, оэср, запасы нефти
Экономика, Нефть, ОПЕК, ОЭСР, запасы нефти
14:50 12.11.2024
 
ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре

ОПЕК: запасы нефти в ОЭСР в сентябре снизились, оставаясь ниже средних за 5 лет

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре сократились на 3 миллиона баррелей, составив 2,808 миллиарда баррелей и оказавшись на 86,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за сентябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 3 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 808 миллиона баррелей, они были на 19,9 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 86,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,317 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,491 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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ЭкономикаНефтьОПЕКОЭСРзапасы нефти
 
 
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