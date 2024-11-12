https://1prime.ru/20241112/oesr-852764752.html

ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре

ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре - 12.11.2024, ПРАЙМ

ОПЕК зафиксировала снижение нефтяных запасов в ОЭСР в сентябре

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре сократились на 3 миллиона баррелей,... | 12.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-12T14:50+0300

2024-11-12T14:50+0300

2024-11-12T14:50+0300

экономика

нефть

опек

оэср

запасы нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре сократились на 3 миллиона баррелей, составив 2,808 миллиарда баррелей и оказавшись на 86,2 миллиона баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за сентябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР снизились на 3 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2 808 миллиона баррелей, они были на 19,9 миллиона баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 86,2 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 158,6 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,317 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,491 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

https://1prime.ru/20241112/dobycha-852764234.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, опек, оэср, запасы нефти