https://1prime.ru/20241113/sudba-852781877.html
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях
Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:00+0300
2024-11-13T09:00+0300
2024-11-13T09:00+0300
спецоперация на украине
всу
запорожье
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России превосходят возможности противника в шесть раз, подчеркнули в британском издании Economist."Украина находится в невыгодном положении и в Курской области..." - подчеркнули авторы статьи.Журнал также сообщил, что украинская разведка ожидает наращивание активности в Запорожье, областном центре Запорожской области, которое остается на данный момент подконтрольной ВСУ территорией.
https://1prime.ru/20241113/bezhentsy-852781348.html
запорожье
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9e9bcc11567942fad20e9ce0dd3fbab5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, запорожье, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПОРОЖЬЕ, ДНР
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях
Economist пророчит ВСУ незавидную судьбу в ДНР, Запорожской и Курской областях