https://1prime.ru/20241113/sudba-852781877.html

СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях

СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях

Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:00+0300

2024-11-13T09:00+0300

2024-11-13T09:00+0300

спецоперация на украине

всу

запорожье

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России превосходят возможности противника в шесть раз, подчеркнули в британском издании Economist."Украина находится в невыгодном положении и в Курской области..." - подчеркнули авторы статьи.Журнал также сообщил, что украинская разведка ожидает наращивание активности в Запорожье, областном центре Запорожской области, которое остается на данный момент подконтрольной ВСУ территорией.

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запорожье

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всу, запорожье, днр