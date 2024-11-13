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СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях - 13.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях
Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:00+0300
2024-11-13T09:00+0300
спецоперация на украине
всу
запорожье
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России превосходят возможности противника в шесть раз, подчеркнули в британском издании Economist."Украина находится в невыгодном положении и в Курской области..." - подчеркнули авторы статьи.Журнал также сообщил, что украинская разведка ожидает наращивание активности в Запорожье, областном центре Запорожской области, которое остается на данный момент подконтрольной ВСУ территорией.
https://1prime.ru/20241113/bezhentsy-852781348.html
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всу, запорожье, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, ЗАПОРОЖЬЕ, ДНР
09:00 13.11.2024
 
СМИ пообещали ВСУ "незавидную судьбу" в трех областях

Economist пророчит ВСУ незавидную судьбу в ДНР, Запорожской и Курской областях

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Отступление украинских военных в подконтрольном им Курахово в Донецкой народной республике будет неизбежным уже в ближайшее время, так как силы ВС России превосходят возможности противника в шесть раз, подчеркнули в британском издании Economist.
"Украина находится в невыгодном положении и в Курской области..." - подчеркнули авторы статьи.
Журнал также сообщил, что украинская разведка ожидает наращивание активности в Запорожье, областном центре Запорожской области, которое остается на данный момент подконтрольной ВСУ территорией.
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08:31
 
Спецоперация на УкраинеВСУЗАПОРОЖЬЕДНР
 
 
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