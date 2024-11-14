https://1prime.ru/20241114/dnepropetrovsk-852813055.html

К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами

К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами - 14.11.2024, ПРАЙМ

К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами

Российская армия снова имеет преимущество во всем, и если ситуация не изменится, Вооруженные силы России прорвутся к Днепропетровску, заявил боевик ВСУ в... | 14.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-14T10:51+0300

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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российская армия снова имеет преимущество во всем, и если ситуация не изменится, Вооруженные силы России прорвутся к Днепропетровску, заявил боевик ВСУ в материале для Bastion.tv.Говоря о складывающейся ситуации на фронте, военный критикует рационализацию действий россиян, считая это ловушкой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, он признает, что лесополосы уже не могут полностью скрыть пехоту. По его мнению, у русских есть планы и расчеты, позволяющие тратить ресурсы для достижения целей.Сейчас российская армия наступает от Селидово к западу, несмотря на потери, говорится в материале. Идут регулярные бронированные накаты с десантом в районе Григоровки и Новоалексеевки. Пехота использует широкую полосу деревьев и прикрывается укреплениями. Русские продираются через колючую проволоку и идут группами.При этом пехота иногда идет по полю пешком, пытаясь добраться до посадок, а моторизированные подразделения ездят по дорогам и селам, недавно захваченным, а иногда даже ездят по селам, которые еще не полностью захвачены.По мнению собеседника издания, россияне спешат и стараются не снизить темп, видя проблемы ВСУ — возможно, они считают, что потеряют меньше, пробиваясь в сторону Украинки, чем идя на Курахово "в лоб".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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