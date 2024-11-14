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К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами
К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами - 14.11.2024, ПРАЙМ
К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами
Российская армия снова имеет преимущество во всем, и если ситуация не изменится, Вооруженные силы России прорвутся к Днепропетровску, заявил боевик ВСУ в... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T10:51+0300
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российская армия снова имеет преимущество во всем, и если ситуация не изменится, Вооруженные силы России прорвутся к Днепропетровску, заявил боевик ВСУ в материале для Bastion.tv.Говоря о складывающейся ситуации на фронте, военный критикует рационализацию действий россиян, считая это ловушкой.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ частности, он признает, что лесополосы уже не могут полностью скрыть пехоту. По его мнению, у русских есть планы и расчеты, позволяющие тратить ресурсы для достижения целей.Сейчас российская армия наступает от Селидово к западу, несмотря на потери, говорится в материале. Идут регулярные бронированные накаты с десантом в районе Григоровки и Новоалексеевки. Пехота использует широкую полосу деревьев и прикрывается укреплениями. Русские продираются через колючую проволоку и идут группами.При этом пехота иногда идет по полю пешком, пытаясь добраться до посадок, а моторизированные подразделения ездят по дорогам и селам, недавно захваченным, а иногда даже ездят по селам, которые еще не полностью захвачены.По мнению собеседника издания, россияне спешат и стараются не снизить темп, видя проблемы ВСУ — возможно, они считают, что потеряют меньше, пробиваясь в сторону Украинки, чем идя на Курахово "в лоб".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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всу, украина, днр, россия, вс рф
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, ДНР, РОССИЯ, ВС РФ
10:51 14.11.2024
 
К Днепропетровску. Боевик ВСУ поделился пессимистичными прогнозами

Bastion.tv: ВСУ попали в оперативно-тактическую ловушку в Донбассе

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российская армия снова имеет преимущество во всем, и если ситуация не изменится, Вооруженные силы России прорвутся к Днепропетровску, заявил боевик ВСУ в материале для Bastion.tv.
Говоря о складывающейся ситуации на фронте, военный критикует рационализацию действий россиян, считая это ловушкой.
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В частности, он признает, что лесополосы уже не могут полностью скрыть пехоту. По его мнению, у русских есть планы и расчеты, позволяющие тратить ресурсы для достижения целей.
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Вчера, 15:45
Сейчас российская армия наступает от Селидово к западу, несмотря на потери, говорится в материале. Идут регулярные бронированные накаты с десантом в районе Григоровки и Новоалексеевки. Пехота использует широкую полосу деревьев и прикрывается укреплениями. Русские продираются через колючую проволоку и идут группами.
При этом пехота иногда идет по полю пешком, пытаясь добраться до посадок, а моторизированные подразделения ездят по дорогам и селам, недавно захваченным, а иногда даже ездят по селам, которые еще не полностью захвачены.
По мнению собеседника издания, россияне спешат и стараются не снизить темп, видя проблемы ВСУ — возможно, они считают, что потеряют меньше, пробиваясь в сторону Украинки, чем идя на Курахово "в лоб".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАДНРРОССИЯВС РФ
 
 
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