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Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине - 14.11.2024, ПРАЙМ
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Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине
Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине - 14.11.2024, ПРАЙМ
Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, чтобы это не выглядело поражением Америки — для этого ему понадобится весь его опыт... | 14.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-14T10:00+0300
2024-11-14T10:00+0300
спецоперация на украине
украина
сша
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дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, чтобы это не выглядело поражением Америки — для этого ему понадобится весь его опыт заключения сложных сделок, пишет The Washington Post.Как отмечается, в книге Трампа "Искусство сделки" говорится о важности рычагов влияния в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. И Трамп должен, согласно его же совету, действовать с позиции силы и привлечь самую мощную силу, указывает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодчеркивается, что у США много рычагов воздействия на Украину, но не на Россию. Трамп может попытаться принудить Киев к урегулированию, перекрыв поставки. Сейчас администрация президента Джо Байдена отчаянно поддерживает Киев, поставляя ему боеприпасы и оружие. "Сейчас также подходящее для США и Европы время отдать Украине замороженные на Западе российские активы в размере около 280 миллиардов долларов", — отмечается в статье.По мнению автора, Путин может не прекратить наступление, особенно после заявления Трампа о лишении Владимира Зеленского "денежного довольствия".В качестве варианта, как отмечается, Трамп может предложить отменить санкции и одновременно пригрозить ужесточением позиции. Так, избранный президент может пригрозить увеличить поставки оружия Украине и разрешить ей бить по России — это может быть эффективнее, чем подход Байдена, который только разозлил украинцев.Также, по мнению автора, обеспечение соблюдения нового соглашения потребует присутствия западных войск и гарантий безопасности для Украины.Трамп должен проявить жесткость, несмотря на свои изоляционистские инстинкты, подчеркивается в статье. Если Украина проиграет войну, это ляжет позором на весь срок Трампа, а если положит конец конфликту на условиях, с которыми согласны украинцы, он сможет перещеголять Байдена, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, владимир путин
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Владимир Путин
10:00 14.11.2024
 
Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине

WP: Трампу будет сложно достичь приемлемых для США условий мира на Украине

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, чтобы это не выглядело поражением Америки — для этого ему понадобится весь его опыт заключения сложных сделок, пишет The Washington Post.
Как отмечается, в книге Трампа "Искусство сделки" говорится о важности рычагов влияния в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. И Трамп должен, согласно его же совету, действовать с позиции силы и привлечь самую мощную силу, указывает автор.
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Подчеркивается, что у США много рычагов воздействия на Украину, но не на Россию. Трамп может попытаться принудить Киев к урегулированию, перекрыв поставки. Сейчас администрация президента Джо Байдена отчаянно поддерживает Киев, поставляя ему боеприпасы и оружие. "Сейчас также подходящее для США и Европы время отдать Украине замороженные на Западе российские активы в размере около 280 миллиардов долларов", — отмечается в статье.
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По мнению автора, Путин может не прекратить наступление, особенно после заявления Трампа о лишении Владимира Зеленского "денежного довольствия".
В качестве варианта, как отмечается, Трамп может предложить отменить санкции и одновременно пригрозить ужесточением позиции. Так, избранный президент может пригрозить увеличить поставки оружия Украине и разрешить ей бить по России — это может быть эффективнее, чем подход Байдена, который только разозлил украинцев.
Также, по мнению автора, обеспечение соблюдения нового соглашения потребует присутствия западных войск и гарантий безопасности для Украины.
Трамп должен проявить жесткость, несмотря на свои изоляционистские инстинкты, подчеркивается в статье. Если Украина проиграет войну, это ляжет позором на весь срок Трампа, а если положит конец конфликту на условиях, с которыми согласны украинцы, он сможет перещеголять Байдена, указывает автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденВладимир Путин
 
 
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