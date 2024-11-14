https://1prime.ru/20241114/tramp-852811919.html

Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине

Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине - 14.11.2024, ПРАЙМ

Перещеголять Байдена. В США дают советы Трампу, как достичь мира на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, чтобы это не выглядело поражением Америки — для этого ему понадобится весь его опыт... | 14.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-14T10:00+0300

2024-11-14T10:00+0300

2024-11-14T10:00+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151838_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_515bb6ba7a111c54f0b3e17ca0da9d07.jpg

МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп может завершить конфликт на Украине, чтобы это не выглядело поражением Америки — для этого ему понадобится весь его опыт заключения сложных сделок, пишет The Washington Post.Как отмечается, в книге Трампа "Искусство сделки" говорится о важности рычагов влияния в отношениях с президентом России Владимиром Путиным. И Трамп должен, согласно его же совету, действовать с позиции силы и привлечь самую мощную силу, указывает автор.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПодчеркивается, что у США много рычагов воздействия на Украину, но не на Россию. Трамп может попытаться принудить Киев к урегулированию, перекрыв поставки. Сейчас администрация президента Джо Байдена отчаянно поддерживает Киев, поставляя ему боеприпасы и оружие. "Сейчас также подходящее для США и Европы время отдать Украине замороженные на Западе российские активы в размере около 280 миллиардов долларов", — отмечается в статье.По мнению автора, Путин может не прекратить наступление, особенно после заявления Трампа о лишении Владимира Зеленского "денежного довольствия".В качестве варианта, как отмечается, Трамп может предложить отменить санкции и одновременно пригрозить ужесточением позиции. Так, избранный президент может пригрозить увеличить поставки оружия Украине и разрешить ей бить по России — это может быть эффективнее, чем подход Байдена, который только разозлил украинцев.Также, по мнению автора, обеспечение соблюдения нового соглашения потребует присутствия западных войск и гарантий безопасности для Украины.Трамп должен проявить жесткость, несмотря на свои изоляционистские инстинкты, подчеркивается в статье. Если Украина проиграет войну, это ляжет позором на весь срок Трампа, а если положит конец конфликту на условиях, с которыми согласны украинцы, он сможет перещеголять Байдена, указывает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20241114/peregovory-852810563.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, владимир путин