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"Полное окружение". На Западе запугали украинцев - 17.11.2024, ПРАЙМ
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"Полное окружение". На Западе запугали украинцев
"Полное окружение". На Западе запугали украинцев - 17.11.2024, ПРАЙМ
"Полное окружение". На Западе запугали украинцев
В Курахово в Донецкой народной республике возникла угроза полного окружения российскими войсками группировки Вооруженных сил Украины, предупредил в своем блоге... | 17.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-17T15:21+0300
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спецоперация на украине
всу
днр
окружение
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Курахово в Донецкой народной республике возникла угроза полного окружения российскими войсками группировки Вооруженных сил Украины, предупредил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.По его словам, в настоящий момент существенной части подразделений ВСУ "внутри самого Курахово" угрожает полное окружение."Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и кем-то принятое на Украине вопиюще ошибочное решение взорвать Кураховскую дамбу, - говорит эксперт. - Из-за этого решения был затоплен ряд подъездных путей".При этом Меркурис подчеркнул, что в критически важном районе Курахово для частей Вооруженных сил Украины складывается самая неблагоприятная ситуация. "Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — подытожил британский эксперт.Ранее немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы Украины взорвали плотину Кураховского водохранилища.
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всу, днр, окружение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, окружение
15:21 17.11.2024 (обновлено: 15:25 17.11.2024)
 
"Полное окружение". На Западе запугали украинцев

Эксперт Меркурис: подрыв дамбы в Курахово привел к угрозе окружения ВСУ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Курахово в Донецкой народной республике возникла угроза полного окружения российскими войсками группировки Вооруженных сил Украины, предупредил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.
По его словам, в настоящий момент существенной части подразделений ВСУ "внутри самого Курахово" угрожает полное окружение.
"Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и кем-то принятое на Украине вопиюще ошибочное решение взорвать Кураховскую дамбу, - говорит эксперт. - Из-за этого решения был затоплен ряд подъездных путей".
При этом Меркурис подчеркнул, что в критически важном районе Курахово для частей Вооруженных сил Украины складывается самая неблагоприятная ситуация.
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"Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — подытожил британский эксперт.
Ранее немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы Украины взорвали плотину Кураховского водохранилища.
 
Спецоперация на УкраинеВСУДНРокружение
 
 
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