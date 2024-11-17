https://1prime.ru/20241117/svo-852875313.html

"Полное окружение". На Западе запугали украинцев

"Полное окружение". На Западе запугали украинцев - 17.11.2024, ПРАЙМ

"Полное окружение". На Западе запугали украинцев

В Курахово в Донецкой народной республике возникла угроза полного окружения российскими войсками группировки Вооруженных сил Украины, предупредил в своем блоге... | 17.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-17T15:21+0300

2024-11-17T15:21+0300

2024-11-17T15:25+0300

спецоперация на украине

всу

днр

окружение

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. В Курахово в Донецкой народной республике возникла угроза полного окружения российскими войсками группировки Вооруженных сил Украины, предупредил в своем блоге на YouTube британский военный эксперт Александр Меркурис.По его словам, в настоящий момент существенной части подразделений ВСУ "внутри самого Курахово" угрожает полное окружение."Русские продолжают сжимать кольцо вокруг города, чему способствует и кем-то принятое на Украине вопиюще ошибочное решение взорвать Кураховскую дамбу, - говорит эксперт. - Из-за этого решения был затоплен ряд подъездных путей".При этом Меркурис подчеркнул, что в критически важном районе Курахово для частей Вооруженных сил Украины складывается самая неблагоприятная ситуация. "Положение ВСУ здесь можно назвать только катастрофическим", — подытожил британский эксперт.Ранее немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке сообщил, что Вооруженные силы Украины взорвали плотину Кураховского водохранилища.

https://1prime.ru/20241116/svo-852866479.html

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всу, днр, окружение