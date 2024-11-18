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"Попытка спровоцировать": эксперт объяснил решение США по ударам вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241118/provokatsiya-852881780.html
"Попытка спровоцировать": эксперт объяснил решение США по ударам вглубь РФ
"Попытка спровоцировать": эксперт объяснил решение США по ударам вглубь РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ
"Попытка спровоцировать": эксперт объяснил решение США по ударам вглубь РФ
Разрешение на удары дальнобойными ракетами "вглубь" России может быть провокацией Вашингтона, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте... | 18.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-18T10:05+0300
2024-11-18T11:57+0300
спецоперация на украине
сша
ракетные удары
джо байден
россия
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение на удары дальнобойными ракетами "вглубь" России может быть провокацией Вашингтона, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. "Байден стремится за то время, которое ему осталось до 20 января президентствовать, каким-либо образом реализовать ту программу, которую по отношению к России реализовывает демократическая партия. То есть, это максимальное обострение, военный конфликт...", - объяснил он цель подобного шага в беседе с новостным агентством РИА Новости. Эксперт также добавил, что ответная реакция со стороны Москвы подтвердит успех плана Запада.При этом, отметил Безпалько, отсутствие ответной реакции со стороны Кремля будет означать невозможность Белого дома повлиять на ход конфликта. Кроме того, высока вероятность отмены принятого решения новым американским президентом Дональдом Трампом. По словам эксперта, такой шаг республиканец сможет объяснить высоким уровнем коррупции на Украине, неэффективностью ударов или опасностью превращения конфликта в Третью мировую войну. "Это (отмена решения Байдена по ударам - прим. ред.) определенный риск, потому что в данной ситуации его могут начать обвинять в том, что он потакает России", - резюмировал Безпалько.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
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сша, ракетные удары, джо байден, россия
Спецоперация на Украине, США, ракетные удары, Джо Байден, РОССИЯ
10:05 18.11.2024 (обновлено: 11:57 18.11.2024)
 
"Попытка спровоцировать": эксперт объяснил решение США по ударам вглубь РФ

Безпалько: разрешение ВСУ бить вглубь России может быть попыткой спровоцировать Москву

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
%Митинг в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Разрешение на удары дальнобойными ракетами "вглубь" России может быть провокацией Вашингтона, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько.
"Байден стремится за то время, которое ему осталось до 20 января президентствовать, каким-либо образом реализовать ту программу, которую по отношению к России реализовывает демократическая партия. То есть, это максимальное обострение, военный конфликт...", - объяснил он цель подобного шага в беседе с новостным агентством РИА Новости. Эксперт также добавил, что ответная реакция со стороны Москвы подтвердит успех плана Запада.
При этом, отметил Безпалько, отсутствие ответной реакции со стороны Кремля будет означать невозможность Белого дома повлиять на ход конфликта. Кроме того, высока вероятность отмены принятого решения новым американским президентом Дональдом Трампом. По словам эксперта, такой шаг республиканец сможет объяснить высоким уровнем коррупции на Украине, неэффективностью ударов или опасностью превращения конфликта в Третью мировую войну.
"Это (отмена решения Байдена по ударам - прим. ред.) определенный риск, потому что в данной ситуации его могут начать обвинять в том, что он потакает России", - резюмировал Безпалько.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Паранойя": в Крыму резко ответили на решение Байдена об ударах вглубь РФ
09:34
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.
 
Спецоперация на УкраинеСШАракетные ударыДжо БайденРОССИЯ
 
 
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