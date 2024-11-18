https://1prime.ru/20241118/reshenie-852883646.html

"Политический труп": депутат раскрыл, что ждет Зеленского после удара по РФ

"Политический труп": депутат раскрыл, что ждет Зеленского после удара по РФ - 18.11.2024, ПРАЙМ

"Политический труп": депутат раскрыл, что ждет Зеленского после удара по РФ

Разрешение на удары дальнобойным западным оружием вглубь российских территорий, санкционированное администрацией действующего президента Штатов Джо Байдена,... | 18.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-18T11:13+0300

2024-11-18T11:13+0300

2024-11-18T11:56+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

джо байден

ракетные удары

россия

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МОСКВА, 18 Ноя - ПРАЙМ. Разрешение на удары дальнобойным западным оружием вглубь российских территорий, санкционированное администрацией действующего президента Штатов Джо Байдена, является ошибочным, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. "Причина этого решения во многом зависит от провала выборов, прошедших 5 ноября ... Они приняли такое решение, которое затруднит... обещания Трампа решить конфликт путем переговоров", - объяснил парламентарий в беседе с новостным агентством РИА Новости.Чепа отметил, что подобное решение выведет конфликт на новый этап эскалации."Все происходящие события говорят о том, что он (Владимир Зеленский - прим. ред.) является и политическим трупом, и очевидно, его будущее очень печально", - заключил он.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США заявило, что Джо Байден впервые санкционировал использование западных ракет для ударов по российским территориям. Источник сообщил, что первые атаки, вероятнее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Французское издание Figaro подтвердило, что аналогичное решение приняли Франция и Великобритания.

https://1prime.ru/20241118/bayden-852883347.html

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владимир зеленский, джо байден, ракетные удары, россия