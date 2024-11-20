https://1prime.ru/20241120/peregovory-852939567.html

Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена

Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена - 20.11.2024, ПРАЙМ

Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена

Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:58+0300

2024-11-20T09:58+0300

2024-11-20T09:59+0300

спецоперация на украине

джо байден

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант переговоров и мирного урегулирования конфликтов, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути", - объяснил он интересы демократов в эфире "Соловьев Live".Кроме того, Мирошник отметил, что команда Байдена намерена полностью уничтожить любую возможность дипломатического примирения сторон. Однако, по словам эксперта, даже применение такого вида оружия не изменит ход спецоперации.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.

https://1prime.ru/20241120/zakharova-852938769.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

джо байден, мирные переговоры