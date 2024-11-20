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Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена - 20.11.2024, ПРАЙМ
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена
Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:58+0300
2024-11-20T09:59+0300
спецоперация на украине
джо байден
мирные переговоры
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант переговоров и мирного урегулирования конфликтов, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути", - объяснил он интересы демократов в эфире "Соловьев Live".Кроме того, Мирошник отметил, что команда Байдена намерена полностью уничтожить любую возможность дипломатического примирения сторон. Однако, по словам эксперта, даже применение такого вида оружия не изменит ход спецоперации.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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джо байден, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Джо Байден, мирные переговоры
09:58 20.11.2024 (обновлено: 09:59 20.11.2024)
 
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена

Мирошник: США могли одобрить удары вглубь РФ, чтобы не допустить переговоры

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант переговоров и мирного урегулирования конфликтов, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути", - объяснил он интересы демократов в эфире "Соловьев Live".
Кроме того, Мирошник отметил, что команда Байдена намерена полностью уничтожить любую возможность дипломатического примирения сторон. Однако, по словам эксперта, даже применение такого вида оружия не изменит ход спецоперации.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
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Спецоперация на УкраинеДжо Байденмирные переговоры
 
 
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