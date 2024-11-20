https://1prime.ru/20241120/peregovory-852939567.html
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена - 20.11.2024, ПРАЙМ
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена
Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:58+0300
2024-11-20T09:58+0300
2024-11-20T09:59+0300
спецоперация на украине
джо байден
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант переговоров и мирного урегулирования конфликтов, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути", - объяснил он интересы демократов в эфире "Соловьев Live".Кроме того, Мирошник отметил, что команда Байдена намерена полностью уничтожить любую возможность дипломатического примирения сторон. Однако, по словам эксперта, даже применение такого вида оружия не изменит ход спецоперации.Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
https://1prime.ru/20241120/zakharova-852938769.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7eb24aa3330f4a8729d198e0b2cda950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Джо Байден, мирные переговоры
Любыми путями. В МИД рассказали о тайном замысле Байдена
Мирошник: США могли одобрить удары вглубь РФ, чтобы не допустить переговоры
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего президента США Джо Байдена, которая вскоре покинет свои посты, разрешила Киеву бить вглубь России, чтобы исключить вариант переговоров и мирного урегулирования конфликтов, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Некая команда демократов, которая теряет или оставляет власть, она пытается эскалировать ситуацию на фоне передачи власти (Дональду) Трампу, который все больше начал говорить о каком-то мирном варианте разрешения конфликта, то есть о политико-дипломатическом пути", - объяснил он интересы демократов в эфире "Соловьев Live".
Кроме того, Мирошник отметил, что команда Байдена намерена полностью уничтожить любую возможность дипломатического примирения сторон. Однако, по словам эксперта, даже применение такого вида оружия не изменит ход спецоперации.
Ранее издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что президент страны Джо Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. По данным источников издания, первые удары ВСУ, скорее всего, нанесут именно этими ракетами.
"Искрометит": Захарова объяснила, зачем Макрон пожал руку Лаврову