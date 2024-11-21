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СМИ: Байден одним решением обрек гражданское население Украины на гибель - 21.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Байден одним решением обрек гражданское население Украины на гибель
СМИ: Байден одним решением обрек гражданское население Украины на гибель - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден одним решением обрек гражданское население Украины на гибель
Поставки Украине Вашингтоном противопехотных мин никак не отразятся на течении конфликта и лишь подвергнут смертельной опасности ее мирное население, сообщило... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T08:43+0300
2024-11-21T08:43+0300
спецоперация на украине
джо байден
мины
сша
украина
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки Украине Вашингтоном противопехотных мин никак не отразятся на течении конфликта и лишь подвергнут смертельной опасности ее мирное население, сообщило издание Responsible Statecraft.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подобное решение обусловлено "изменившейся тактикой российских войск". Он также заверил, что мины могут самоликвидироваться, что, по его словам, делает их применение безопасным."Как и спорное решение администрации Байдена о поставке Украине кассетных бомб &lt;…&gt;, этот шаг может дать ограниченный военный эффект, но он несет огромный риск для гражданского населения Украины", — подчеркнул автор статьи.Он также отметил, что заявленная Ллойдом функция самоликвидации мин не гарантирует безопасность их применения, поскольку эксперты из Комитета друзей по национальному законодательству США фиксировали высокую частоту выхода вооружения из строя. При этом, отметили в издании, мины являются опасным объектом, поскольку они начинены взрывчаткой.
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джо байден, мины, сша, украина
Спецоперация на Украине, Джо Байден, мины, США, УКРАИНА
08:43 21.11.2024
 
СМИ: Байден одним решением обрек гражданское население Украины на гибель

RS: украинцы заплатят жизнями за поставки США противопехотных мин

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Поставки Украине Вашингтоном противопехотных мин никак не отразятся на течении конфликта и лишь подвергнут смертельной опасности ее мирное население, сообщило издание Responsible Statecraft.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что подобное решение обусловлено "изменившейся тактикой российских войск". Он также заверил, что мины могут самоликвидироваться, что, по его словам, делает их применение безопасным.
"Как и спорное решение администрации Байдена о поставке Украине кассетных бомб <…>, этот шаг может дать ограниченный военный эффект, но он несет огромный риск для гражданского населения Украины", подчеркнул автор статьи.
Он также отметил, что заявленная Ллойдом функция самоликвидации мин не гарантирует безопасность их применения, поскольку эксперты из Комитета друзей по национальному законодательству США фиксировали высокую частоту выхода вооружения из строя. При этом, отметили в издании, мины являются опасным объектом, поскольку они начинены взрывчаткой.
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08:17
 
Спецоперация на УкраинеДжо БайденминыСШАУКРАИНА
 
 
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