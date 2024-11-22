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Киеву нечем ответить. В США оценили удар "Орешником" по Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241122/raketa-853014645.html
Киеву нечем ответить. В США оценили удар "Орешником" по Украине
Киеву нечем ответить. В США оценили удар "Орешником" по Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
Киеву нечем ответить. В США оценили удар "Орешником" по Украине
Президент России Владимир Путин заявил о запуске новой баллистической ракеты по Украине. Ракета, которая получила название "Орешник", поразила объект... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:23+0300
2024-11-22T10:23+0300
спецоперация на украине
оружие
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о запуске новой баллистической ракеты по Украине. Ракета, которая получила название "Орешник", поразила объект военно-промышленного комплекса Украины, пишет The New York Times.Как напоминает издание, Путин заявил о праве России применять ядерное оружие в случае эскалации и о том, что Россия готова к любому развитию событий и готова к зеркальным действиям. Он подчеркнул, что Россия предпочитает решать вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные и украинские официальные лица считают удар России сигналом предупреждения. Владимир Зеленский обвинил Путина в использовании Украины как испытательного полигона.США, со своей стороны, считают, что эскалация исходит от Москвы. Отмечается, что Россия запустила ракету, способную нести ядерные боеголовки, что усложняет её перехват.Ранее Украина прекратила производство ядерных ракет и не может ответить на этот тип оружия.Издание напоминает, что российские ракеты средней дальности могут нести несколько ядерных боеголовок. Это усложняет или делает невозможным их перехват. Ракеты имеют большие размеры и могут достигать гиперзвуковой скорости.Совет национальной безопасности США заявил о запуске Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности против Украины. В Вашингтоне предполагают, что Москва, вероятно, располагает небольшим количеством таких ракет и использовала их для запугивания Украины и её союзников."Украина изо всех сил пытается сдержать яростное наступление России, которая ускоренными темпами берет под контроль территории на востоке Украины", — отмечает автор публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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оружие, владимир путин, россия, украина, сша, ракета
Спецоперация на Украине, оружие, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА, США, ракета
10:23 22.11.2024
 
Киеву нечем ответить. В США оценили удар "Орешником" по Украине

NYT: Путин заявил об ударе по Украине баллистической ракетой "Орешник"

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПервый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с АПЛ "Северодвинск"
Первый пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с АПЛ Северодвинск
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о запуске новой баллистической ракеты по Украине. Ракета, которая получила название "Орешник", поразила объект военно-промышленного комплекса Украины, пишет The New York Times.
Как напоминает издание, Путин заявил о праве России применять ядерное оружие в случае эскалации и о том, что Россия готова к любому развитию событий и готова к зеркальным действиям. Он подчеркнул, что Россия предпочитает решать вопросы мирными средствами, но готова к любому развитию событий.
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Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"
10:05
Западные и украинские официальные лица считают удар России сигналом предупреждения. Владимир Зеленский обвинил Путина в использовании Украины как испытательного полигона.
США, со своей стороны, считают, что эскалация исходит от Москвы. Отмечается, что Россия запустила ракету, способную нести ядерные боеголовки, что усложняет её перехват.
Ранее Украина прекратила производство ядерных ракет и не может ответить на этот тип оружия.
Издание напоминает, что российские ракеты средней дальности могут нести несколько ядерных боеголовок. Это усложняет или делает невозможным их перехват. Ракеты имеют большие размеры и могут достигать гиперзвуковой скорости.
Совет национальной безопасности США заявил о запуске Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности против Украины. В Вашингтоне предполагают, что Москва, вероятно, располагает небольшим количеством таких ракет и использовала их для запугивания Украины и её союзников.
"Украина изо всех сил пытается сдержать яростное наступление России, которая ускоренными темпами берет под контроль территории на востоке Украины", — отмечает автор публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеоружиеВладимир ПутинРОССИЯУКРАИНАСШАракета
 
 
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