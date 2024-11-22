https://1prime.ru/20241122/raketa-853016840.html
Раньше такого не было. Россия применила по Украине новое оружие
Раньше такого не было. Россия применила по Украине новое оружие - 22.11.2024, ПРАЙМ
Раньше такого не было. Россия применила по Украине новое оружие
Президент России Владимир Путин подтвердил запуск экспериментальной ракеты по Украине — ракета "Орешник" была выпущена по промышленному объекту в... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:45+0300
2024-11-22T11:45+0300
2024-11-22T11:45+0300
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил запуск экспериментальной ракеты по Украине — ракета "Орешник" была выпущена по промышленному объекту в Днепропетровске, пишет британское издание Financial Times.Украина и США классифицировали ракету как баллистическую средней дальности. США и НАТО заявили, что ракета была экспериментальной и не изменила ход конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУкраина заявила, что перехватила шесть российских ракет, но не ту, которая, по ее словам, была РС-26, запущенной из Астраханской области. В Берлине назвали атаку "нечеловеческой жестокостью" Путина.Как отмечается, некоторые аналитики оспаривают классификацию ракеты как межконтинентальной. Договор о контроле над ядерными вооружениями определяет МБР как ракету с дальностью свыше 5500 километров, тогда как ракета РС-26 "Рубеж" имеет дальность до шести тысяч километров.До четверга не было зафиксировано ни одной МБР, которая использовалась бы в конфликте, указывается в статье.РС-26 была применена после того, как Украина запустила американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и британские Storm Shadows по территории России. Москва в ответ на удары ATACMS изменила свою ядерную доктрину и снизила порог первого применения оружия этого типа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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оружие, россия, украина, ракета
Спецоперация на Украине, оружие, РОССИЯ, УКРАИНА, ракета
Раньше такого не было. Россия применила по Украине новое оружие
FT: Россия запустила по Украине экспериментальную гиперзвуковую ракету
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подтвердил запуск экспериментальной ракеты по Украине — ракета "Орешник" была выпущена по промышленному объекту в Днепропетровске, пишет британское издание Financial Times
.
Украина и США классифицировали ракету как баллистическую средней дальности. США и НАТО заявили, что ракета была экспериментальной и не изменила ход конфликта.
Украина заявила, что перехватила шесть российских ракет, но не ту, которая, по ее словам, была РС-26, запущенной из Астраханской области. В Берлине назвали атаку "нечеловеческой жестокостью" Путина.
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Как отмечается, некоторые аналитики оспаривают классификацию ракеты как межконтинентальной. Договор о контроле над ядерными вооружениями определяет МБР как ракету с дальностью свыше 5500 километров, тогда как ракета РС-26 "Рубеж" имеет дальность до шести тысяч километров.
До четверга не было зафиксировано ни одной МБР, которая использовалась бы в конфликте, указывается в статье.
РС-26 была применена после того, как Украина запустила американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и британские Storm Shadows по территории России. Москва в ответ на удары ATACMS изменила свою ядерную доктрину и снизила порог первого применения оружия этого типа.