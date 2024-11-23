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Лучше бездействовать и помалкивать. В США оценили шаг Байдена по ракетам - 23.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241123/rakety-853035397.html
Лучше бездействовать и помалкивать. В США оценили шаг Байдена по ракетам
Лучше бездействовать и помалкивать. В США оценили шаг Байдена по ракетам - 23.11.2024, ПРАЙМ
Лучше бездействовать и помалкивать. В США оценили шаг Байдена по ракетам
Великобритания дала Киеву разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории России, и ВСУ впервые запустили эти ракеты по России, что чревато опасностью,... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T09:22+0300
2024-11-23T09:23+0300
спецоперация на украине
великобритания
сша
оружие
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Великобритания дала Киеву разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории России, и ВСУ впервые запустили эти ракеты по России, что чревато опасностью, пишет директор Евразийской программы при Институте ответственного государственного управления имени Квинси Анатоль Ливен для американского издания Responsible Statecraft.Как отмечается, это решение может вызвать ответные меры со стороны России. Сама же Великобритания рискует не получить поддержки от Вашингтона после января, когда в Белый дом придет республиканец Дональд Трамп.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье подчеркивается, что Великобритания и другие страны Восточной Европы стремятся помочь Украине "победить", а не достичь компромисса. Это может нанести ущерб американо-британским отношениям.Автор отмечает, что Европа не сможет долго поддерживать экономическую помощь Украине на нынешнем уровне. Бюджеты европейских стран трещат по швам, политическая борьба обостряется.Европа не может заменить США в плане военной поддержки Киева, и европейская военная промышленность не в состоянии обеспечить нужды Украины, указывается в публикации.Политики Европы не разбираются в военных вопросах и делегируют ответственность Вашингтону. Европейские аналитики не могут назвать конкретные интересы своих стран в конфликте.В итоге Великобритания и Европа оказались в неловком положении после выборов в США, и в сложившейся ситуации лучше бездействовать и помалкивать, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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великобритания, сша, оружие, украина, россия
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, оружие, УКРАИНА, РОССИЯ
09:22 23.11.2024 (обновлено: 09:23 23.11.2024)
 
Лучше бездействовать и помалкивать. В США оценили шаг Байдена по ракетам

RS: Лондон вслед за Байденом приняла опасное решение, разрешив Киеву бить по России

© РИА Новости . Артур Шайхутдинов | Перейти в медиабанкТрофейная Ракета Storm Shadow (французская — SCALP)
Трофейная Ракета Storm Shadow (французская — SCALP) - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Артур Шайхутдинов
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Великобритания дала Киеву разрешение на удары ракетами Storm Shadow по территории России, и ВСУ впервые запустили эти ракеты по России, что чревато опасностью, пишет директор Евразийской программы при Институте ответственного государственного управления имени Квинси Анатоль Ливен для американского издания Responsible Statecraft.
Как отмечается, это решение может вызвать ответные меры со стороны России. Сама же Великобритания рискует не получить поддержки от Вашингтона после января, когда в Белый дом придет республиканец Дональд Трамп.
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В статье подчеркивается, что Великобритания и другие страны Восточной Европы стремятся помочь Украине "победить", а не достичь компромисса. Это может нанести ущерб американо-британским отношениям.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Байден обратился к Макрону после удара "Орешника" по Украине
08:36
Автор отмечает, что Европа не сможет долго поддерживать экономическую помощь Украине на нынешнем уровне. Бюджеты европейских стран трещат по швам, политическая борьба обостряется.
Европа не может заменить США в плане военной поддержки Киева, и европейская военная промышленность не в состоянии обеспечить нужды Украины, указывается в публикации.
Политики Европы не разбираются в военных вопросах и делегируют ответственность Вашингтону. Европейские аналитики не могут назвать конкретные интересы своих стран в конфликте.
В итоге Великобритания и Европа оказались в неловком положении после выборов в США, и в сложившейся ситуации лучше бездействовать и помалкивать, делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАоружиеУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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