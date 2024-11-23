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"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению - 23.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению - 23.11.2024, ПРАЙМ
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T21:01+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.В частности он заявил: "Войска &lt;…&gt; находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда (с позиций на Кураховском направлении - прим. ред.) не отойдут, то попадут в реальное окружение".Как подчеркнул Стариков, военнослужащим ВСУ нужно иметь в виду, что они должны вывести ныне удерживаемых ими территорий тяжелую технику и матобеспечение - а в создавшейся ситуации это сделать очень непросто.
https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
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всу, экспертное мнение, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, экспертное мнение, ДНР
21:01 23.11.2024 (обновлено: 21:02 23.11.2024)
 
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению

Стариков: ВСУ должны отступить на Кураховском направлении в ближайшие 3-5 дней

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкРабота САУ 2С7 "Пион" в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
В частности он заявил: "Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда (с позиций на Кураховском направлении - прим. ред.) не отойдут, то попадут в реальное окружение".
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Вчера, 15:38
Как подчеркнул Стариков, военнослужащим ВСУ нужно иметь в виду, что они должны вывести ныне удерживаемых ими территорий тяжелую технику и матобеспечение - а в создавшейся ситуации это сделать очень непросто.
 
Спецоперация на УкраинеВСУэкспертное мнениеДНР
 
 
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