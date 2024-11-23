https://1prime.ru/20241123/svo-853042210.html
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению - 23.11.2024, ПРАЙМ
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T21:01+0300
2024-11-23T21:01+0300
2024-11-23T21:02+0300
спецоперация на украине
всу
экспертное мнение
днр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_64128d4ea59ff4f97013d01442f9e363.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.В частности он заявил: "Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда (с позиций на Кураховском направлении - прим. ред.) не отойдут, то попадут в реальное окружение".Как подчеркнул Стариков, военнослужащим ВСУ нужно иметь в виду, что они должны вывести ныне удерживаемых ими территорий тяжелую технику и матобеспечение - а в создавшейся ситуации это сделать очень непросто.
https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0b/847292642_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_2ab093655b7d5b9dd2b24e7a333cb3c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, экспертное мнение, днр
Спецоперация на Украине, ВСУ, экспертное мнение, ДНР
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
Стариков: ВСУ должны отступить на Кураховском направлении в ближайшие 3-5 дней
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
В частности он заявил: "Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда (с позиций на Кураховском направлении - прим. ред.) не отойдут, то попадут в реальное окружение".
"Батальон уничтожен". В ВСУ пожаловались на происходящее в зоне СВО
Как подчеркнул Стариков, военнослужащим ВСУ нужно иметь в виду, что они должны вывести ныне удерживаемых ими территорий тяжелую технику и матобеспечение - а в создавшейся ситуации это сделать очень непросто.