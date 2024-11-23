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"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению

"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению - 23.11.2024, ПРАЙМ

"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению

Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T21:01+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Подразделениям Вооруженных сил Украины необходимо отступить с позиций на Кураховском направлении буквально в ближайшие дни, призвал на своем YouTube-канале полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.В частности он заявил: "Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда (с позиций на Кураховском направлении - прим. ред.) не отойдут, то попадут в реальное окружение".Как подчеркнул Стариков, военнослужащим ВСУ нужно иметь в виду, что они должны вывести ныне удерживаемых ими территорий тяжелую технику и матобеспечение - а в создавшейся ситуации это сделать очень непросто.

https://1prime.ru/20241122/vsu-853024996.html

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всу, экспертное мнение, днр