Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий - 24.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241124/svo-853048591.html
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий
Существует высокая вероятность, что ВС России возьмут под свой контроль всю территорию Донецкой области уже в самые ближайшие дни. Такой неутешительный для... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T16:04+0300
2024-11-24T16:08+0300
спецоперация на украине
днр
вс рф
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:66:1637:986_1920x0_80_0_0_7d9dedb15f968e44ad02c169c6c62d0c.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Существует высокая вероятность, что ВС России возьмут под свой контроль всю территорию Донецкой области уже в самые ближайшие дни. Такой неутешительный для Киева прогноз сделал командир взвода батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Деркач, чьи слова передает украинский портал Online.ua.В частности, украинский офицер заявил: "Лично мое видение — они (ВС РФ - прим. ред.) до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль".Вместе с тем Деркач предсказал, что после того, как Украина потеряет всю территорию ДНР, переговоры вполне могут начаться. Спрогнозировал он и результаты этих вероятных переговоров, выразив полную уверенность, что стороны договорятся заморозить конфликт.По словам Деркача, о насущной потребности начать переговорный процесс сегодня говорят очень многие солдаты и офицеры ВСУ.
https://1prime.ru/20241123/svo-853042210.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/11/850955584_0:0:1315:986_1920x0_80_0_0_7c56a2cc7973f85b51713da4c418bf3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
днр, вс рф, прогноз
Спецоперация на Украине, ДНР, ВС РФ, прогноз
16:04 24.11.2024 (обновлено: 16:08 24.11.2024)
 
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий

Офицер ВСУ Деркач: ВС России возьмут под контроль всю ДНР до начала зимы

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУдары по силам ВСУ в Курской области
Удары по силам ВСУ в Курской области
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Существует высокая вероятность, что ВС России возьмут под свой контроль всю территорию Донецкой области уже в самые ближайшие дни. Такой неутешительный для Киева прогноз сделал командир взвода батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Деркач, чьи слова передает украинский портал Online.ua.
В частности, украинский офицер заявил: "Лично мое видение — они (ВС РФ - прим. ред.) до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль".
Вместе с тем Деркач предсказал, что после того, как Украина потеряет всю территорию ДНР, переговоры вполне могут начаться. Спрогнозировал он и результаты этих вероятных переговоров, выразив полную уверенность, что стороны договорятся заморозить конфликт.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
Вчера, 21:01
По словам Деркача, о насущной потребности начать переговорный процесс сегодня говорят очень многие солдаты и офицеры ВСУ.
 
Спецоперация на УкраинеДНРВС РФпрогноз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала