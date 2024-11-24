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"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий
Существует высокая вероятность, что ВС России возьмут под свой контроль всю территорию Донецкой области уже в самые ближайшие дни. Такой неутешительный для... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T16:04+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Существует высокая вероятность, что ВС России возьмут под свой контроль всю территорию Донецкой области уже в самые ближайшие дни. Такой неутешительный для Киева прогноз сделал командир взвода батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Деркач, чьи слова передает украинский портал Online.ua.В частности, украинский офицер заявил: "Лично мое видение — они (ВС РФ - прим. ред.) до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль".Вместе с тем Деркач предсказал, что после того, как Украина потеряет всю территорию ДНР, переговоры вполне могут начаться. Спрогнозировал он и результаты этих вероятных переговоров, выразив полную уверенность, что стороны договорятся заморозить конфликт.По словам Деркача, о насущной потребности начать переговорный процесс сегодня говорят очень многие солдаты и офицеры ВСУ.
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днр, вс рф, прогноз
Спецоперация на Украине, ДНР, ВС РФ, прогноз
"Заберут до зимы". В ВСУ готовят общественное мнение к потерям территорий
Офицер ВСУ Деркач: ВС России возьмут под контроль всю ДНР до начала зимы
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ.
Существует высокая вероятность, что ВС России возьмут под свой контроль всю территорию Донецкой области уже в самые ближайшие дни. Такой неутешительный для Киева прогноз сделал командир взвода батальона "Волки Да Винчи" ВСУ Дмитрий Деркач, чьи слова передает украинский портал Online.ua
.
В частности, украинский офицер заявил: "Лично мое видение — они (ВС РФ - прим. ред.) до зимы Донецкую область закроют, заберут под свой контроль".
Вместе с тем Деркач предсказал, что после того, как Украина потеряет всю территорию ДНР, переговоры вполне могут начаться. Спрогнозировал он и результаты этих вероятных переговоров, выразив полную уверенность, что стороны договорятся заморозить конфликт.
"В течение трех-пяти дней". В Киеве призвали ВСУ к отступлению
По словам Деркача, о насущной потребности начать переговорный процесс сегодня говорят очень многие солдаты и офицеры ВСУ.