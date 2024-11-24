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"Или попадать в котлы". В Киеве призвали ВСУ бежать из ДНР
"Или попадать в котлы". В Киеве призвали ВСУ бежать из ДНР - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Или попадать в котлы". В Киеве призвали ВСУ бежать из ДНР
Частям ВСУ необходимо отступать со своих позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях как можно быстрее. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T17:24+0300
2024-11-24T17:24+0300
2024-11-24T17:25+0300
спецоперация на украине
всу
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экспертное мнение
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Частям ВСУ необходимо отступать со своих позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях как можно быстрее. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков .Как он заявил, "есть большая вероятность, что в ближайшее время <…> нам будет необходимо отходить". Аргументируя свое мнение, Стариков отметил, что сегодня у ВСУ небогатый выбор: "Или попадать в котлы или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу".По его оценке, в настоящий момент украинским необходимо готовить отступление на Он считает на Покровском (так киевский режим называет Красноармейск - прим. ред.) и Южнодонецком направлениях, где положение подразделений Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается.
https://1prime.ru/20241123/vsu-853035236.html
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всу, днр, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДНР, экспертное мнение
"Или попадать в котлы". В Киеве призвали ВСУ бежать из ДНР
Стариков: ВСУ должны срочно отступать на Покровском и Южнодонецком направлениях
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Частям ВСУ необходимо отступать со своих позиций на Южнодонецком и Покровском направлениях как можно быстрее. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков .
Как он заявил, "есть большая вероятность, что в ближайшее время <…> нам будет необходимо отходить".
Аргументируя свое мнение, Стариков отметил, что сегодня у ВСУ небогатый выбор: "Или попадать в котлы или отходить. Почему это происходит? Противник перехватил стратегическую инициативу".
Пленный рассказал, как командиры ВСУ "затыкают дыры" солдатами на фронте
По его оценке, в настоящий момент украинским необходимо готовить отступление на Он считает на Покровском (так киевский режим называет Красноармейск - прим. ред.) и Южнодонецком направлениях, где положение подразделений Вооруженных сил Украины стремительно ухудшается.