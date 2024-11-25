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Безрассудство США. На Западе забили тревогу из-за эскалации по Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241125/eskalatsiya-853057915.html
Безрассудство США. На Западе забили тревогу из-за эскалации по Украине
Безрассудство США. На Западе забили тревогу из-за эскалации по Украине - 25.11.2024, ПРАЙМ
Безрассудство США. На Западе забили тревогу из-за эскалации по Украине
Украина получила разрешение на удары по российской территории с помощью ракетных систем ATACMS. В ответ Россия запустила баллистическую ракету по... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:38+0300
2024-11-25T09:38+0300
спецоперация на украине
украина
россия
оружие
ракеты
сша
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина получила разрешение на удары по российской территории с помощью ракетных систем ATACMS. В ответ Россия запустила баллистическую ракету по Днепропетровску, что может быть сигналом ядерной угрозы, пишет британское издание UnHerd.В статье также напоминается, что президент России Владимир Путин снизил порог применения ядерного оружия в ответ на удары США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗападные элиты закрывают глаза на риск эскалации, считая, что путинский блеф разоблачен последовательными пересечениями красных линий. Украина игнорирует риск эскалации из-за экзистенциальной угрозы, но западные страны имеют свои интересы, которые не совпадают с киевскими."Не считаться с рисками эскалации, особенно с решением по ATACMS, — стратегическая халатность", — говорится в статье.Как отмечается, Россия повысила градус боевых действий и развернула авиаудары по объектам инфраструктуры. Также, как утверждает автор, Москва могла пойти на горизонтальную эскалацию, помогая йеменским хуситам и проводя диверсии в Европе, в том числе повредив кабели связи.Сейчас американская разведка считает вероятность ядерного удара России на Украине значительной. Она предупреждала, что дальние удары по РФ могут спровоцировать опасную встречную эскалацию со стороны Москвы.При этом тактическая выгода от ударов ATACMS незначительна. Учитывая проблемы с запасами Запада, Киев не получит достаточно ракет. У него мало полезных целей в радиусе действия, чтобы существенно повлиять на расстановку сил на поле боя, говорится в публикации.Украине нужны подготовленные кадры и оборонительная стратегия, а не наступательные вылазки, а пересечение российских красных линий угрожает безопасности США и Европы, подчеркивается в статье.Решение по ATACMS демонстрирует безрассудство со стороны США, делает вывод автор. Это эскалация и риск ядерной войны без явной выгоды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, оружие, ракеты, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, оружие, ракеты, США
09:38 25.11.2024
 
Безрассудство США. На Западе забили тревогу из-за эскалации по Украине

UnHerd: разрешить Киеву бить вглубь России — стратегическая халатность

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина получила разрешение на удары по российской территории с помощью ракетных систем ATACMS. В ответ Россия запустила баллистическую ракету по Днепропетровску, что может быть сигналом ядерной угрозы, пишет британское издание UnHerd.
В статье также напоминается, что президент России Владимир Путин снизил порог применения ядерного оружия в ответ на удары США.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Западные элиты закрывают глаза на риск эскалации, считая, что путинский блеф разоблачен последовательными пересечениями красных линий. Украина игнорирует риск эскалации из-за экзистенциальной угрозы, но западные страны имеют свои интересы, которые не совпадают с киевскими.
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Вчера, 14:33
"Не считаться с рисками эскалации, особенно с решением по ATACMS, — стратегическая халатность", — говорится в статье.
Как отмечается, Россия повысила градус боевых действий и развернула авиаудары по объектам инфраструктуры. Также, как утверждает автор, Москва могла пойти на горизонтальную эскалацию, помогая йеменским хуситам и проводя диверсии в Европе, в том числе повредив кабели связи.
Сейчас американская разведка считает вероятность ядерного удара России на Украине значительной. Она предупреждала, что дальние удары по РФ могут спровоцировать опасную встречную эскалацию со стороны Москвы.
При этом тактическая выгода от ударов ATACMS незначительна. Учитывая проблемы с запасами Запада, Киев не получит достаточно ракет. У него мало полезных целей в радиусе действия, чтобы существенно повлиять на расстановку сил на поле боя, говорится в публикации.
Украине нужны подготовленные кадры и оборонительная стратегия, а не наступательные вылазки, а пересечение российских красных линий угрожает безопасности США и Европы, подчеркивается в статье.
Решение по ATACMS демонстрирует безрассудство со стороны США, делает вывод автор. Это эскалация и риск ядерной войны без явной выгоды.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯоружиеракетыСША
 
 
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