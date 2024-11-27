https://1prime.ru/20241127/bukhanka-853104484.html

Не просто авто. Почему "Буханку" нельзя убирать с дорог

Не просто авто. Почему "Буханку" нельзя убирать с дорог - 27.11.2024, ПРАЙМ

Не просто авто. Почему "Буханку" нельзя убирать с дорог

По информации СМИ, в профессиональном сообществе обсуждается идея лишить УАЗ "Буханку" звания автомобиля — модель предлагается признать самоходным транспортным... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T03:03+0300

2024-11-27T03:03+0300

2024-11-27T03:03+0300

авто

егор васильев

уаз

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. По информации СМИ, в профессиональном сообществе обсуждается идея лишить УАЗ "Буханку" звания автомобиля — модель предлагается признать самоходным транспортным средством, то есть, трактором. Подобные обсуждения являются некомпетентными, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев."По своим скоростным характеристикам "Буханка" без проблем вписывается в любой разрешенный ПДД скоростной режим. При этом динамических характеристик авто хватает и при движении в рамках городского трафика. Я бы даже отметил, что с этой точки зрения "Буханка" довольно безопасна, она не может мгновенно ускориться и резко изменить направление движения", - пояснил он.Конечно, с точки зрения современных подходов к ассистентам пассивной и активной безопасности машина явно не может претендовать на какие-нибудь лавры. Однако при соблюдении ПДД проблем с ней не возникает."И еще один момент. Есть целый ряд регионов, где качество дорожного покрытия позволяет успешно эксплуатировать исключительно продукцию УАЗ. И альтернативы ей просто нет. Тем более, что сейчас практически не осталось автопроизводителей, способных к выпуску внедорожников, которые могут решать транспортные задачи в тяжелых условиях", - добавил Васильев.По его словам, эти автомобили вносят минимальный вклад в аварийность хотя бы по причине того, что их мало, а суровые водители, находящиеся за рулем этих реликтов истории автомобилизации, прекрасно понимают специфику своих механизмов и не пытаются демонстрировать чудеса динамики и управляемости, делая упор на разумном перемещении в пространстве.Так что сейчас "Буханка" не просто полноценный участник дорожного движения, но и незаменимый и местами безальтернативный инструмент, отказ от которого как минимум неразумен."Есть и еще один аргумент в пользу этого авто. Несмотря на все свои недостатки он по-прежнему пользуется спросом. И именно то, что этот автомобиль покупают, говорит о том, что свои задачи он выполняет вполне успешно", - заключил автоэксперт.

https://1prime.ru/20240907/avto-851278851.html

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авто, егор васильев, уаз