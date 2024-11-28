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Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
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Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году
Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году - 28.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году
Ключевым проектом "АвтоВАЗа" в следующем году станет запуск производства LADA Iskra. Одной из ближайших новинок станет LADA Niva Sport. Об этом сообщило издание | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T14:45+0300
2024-11-28T14:45+0300
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авто
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Ключевым проектом "АвтоВАЗа" в следующем году станет запуск производства LADA Iskra. Одной из ближайших новинок станет LADA Niva Sport. Об этом сообщило издание "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу компании.Отмечается, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума "АвтоВАЗ" намерен представить модель 2026 года – кроссовер сегмента В+ на платформе LADA Vesta. Также планируется обновление популярных моделей, в том числе внедрение более современного двигателя объемом 1,8 литра на семействе Niva, сообщило издание.Кроме того, "Автоновостям дня" стало известно, что приоритетными направлениями работы компании в следующем году станут поддержание и совершенствование эффективных производственных мощностей, развитие компонентной базы, поддержка трудового коллектива и реализация амбициозной инвестиционной программы. "АвтоВАЗ" 26 ноября провел конференцию руководителей и собственников фирм дилерской сети LADA. В ходе данного мероприятия президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал обо всех ближайших планах компании.
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россия, авто, автоваз, lada iskra, lada, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Авто, АвтоВАЗ, Lada Iskra, Lada, Бизнес
14:45 28.11.2024
 
Стало известно о новинках, которые представит "АвтоВАЗ" в 2025 году

"Автоновости дня": "АвтоВАЗ" выпустит абсолютно новый кроссовер LADA

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк%Здание завода ОАО "АвтоВАЗ"
%Здание завода ОАО АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 ноя - ПРАЙМ. Ключевым проектом "АвтоВАЗа" в следующем году станет запуск производства LADA Iskra. Одной из ближайших новинок станет LADA Niva Sport. Об этом сообщило издание "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума "АвтоВАЗ" намерен представить модель 2026 года – кроссовер сегмента В+ на платформе LADA Vesta.
Также планируется обновление популярных моделей, в том числе внедрение более современного двигателя объемом 1,8 литра на семействе Niva, сообщило издание.
Кроме того, "Автоновостям дня" стало известно, что приоритетными направлениями работы компании в следующем году станут поддержание и совершенствование эффективных производственных мощностей, развитие компонентной базы, поддержка трудового коллектива и реализация амбициозной инвестиционной программы.
"АвтоВАЗ" 26 ноября провел конференцию руководителей и собственников фирм дилерской сети LADA. В ходе данного мероприятия президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов рассказал обо всех ближайших планах компании.
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