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В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг - 28.11.2024, ПРАЙМ
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В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг
В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг - 28.11.2024, ПРАЙМ
В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг
Маркетплейсы и другие сервисы нередко предлагают оплатить товар частями. Является ли такой способ оплаты скрытым микрокредитом, каковы его достоинства и... | 28.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-28T02:02+0300
2024-11-28T02:02+0300
ольга вяльшина
роскачество
банки
маркетплейс
эксклюзив
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Маркетплейсы и другие сервисы нередко предлагают оплатить товар частями. Является ли такой способ оплаты скрытым микрокредитом, каковы его достоинства и недостатки агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Оплата частями (долями, сплит) — способ приобретения товаров или услуг с оплатой равными долями без переплат. Этот метод известен как BNPL или "купи сейчас, плати позже". При совершении покупки клиент оплачивает лишь первую часть, остальное автоматически списывается с карты через регулярные промежутки."Потребители используют эту возможность как для покупки мелких товаров, так и для оплаты учебы, мебели, бытовой техники и тп. Например, 58% всех покупок частями связаны с бытовой техникой и электроникой. Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", - пояснила эксперт.У BNPL есть как плюсы, так и минусы. К первым относятся отсутствие процентов, простота оформления, доступность и удобство возврата. Ко вторым – короткие сроки погашения, ограниченный ассортимент, лимиты и риск импульсивных покупок.На кредитную историю этот продукт пока не влияет – законодательно он не урегулирован и покупатели не проходят проверку в бюро кредитных историй (БКИ). Для кого-то это позитивный, а для кого-то негативный момент.При этом за просрочку, как минимум, начислят проценты и штрафы. Если не платить совсем, есть риск попасть в черный список, в результате чего дальнейшее использование услуг BNPL станет невозможным. Кроме того, задолженность может быть взыскана через суд или передана в руки коллекторов. Некоторые компании могут сообщать о проблемных клиентах в БКИ, что уже минус для кредитной истории.Не все однозначно и с процентами. Бывает, что маркетплейсы вшивают их в цену товара. Поэтому важно внимательно изучать договор, особенно если это малоизвестные сервисы, а не крупные игроки, заключила Вяльшина.
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ольга вяльшина, роскачество, банки, маркетплейс, эксклюзив
Ольга Вяльшина, Роскачество, Банки, маркетплейс, Эксклюзив
02:02 28.11.2024
 
В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг

Роскачество: оплата товары частями на маркетплейсах имеет свои минусы

© fotolia.com / ElnurПокупки в интернете
Покупки в интернете - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
© fotolia.com / Elnur
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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Маркетплейсы и другие сервисы нередко предлагают оплатить товар частями. Является ли такой способ оплаты скрытым микрокредитом, каковы его достоинства и недостатки агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.
Оплата частями (долями, сплит) — способ приобретения товаров или услуг с оплатой равными долями без переплат. Этот метод известен как BNPL или "купи сейчас, плати позже". При совершении покупки клиент оплачивает лишь первую часть, остальное автоматически списывается с карты через регулярные промежутки.
"Потребители используют эту возможность как для покупки мелких товаров, так и для оплаты учебы, мебели, бытовой техники и тп. Например, 58% всех покупок частями связаны с бытовой техникой и электроникой. Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", - пояснила эксперт.
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У BNPL есть как плюсы, так и минусы. К первым относятся отсутствие процентов, простота оформления, доступность и удобство возврата. Ко вторым – короткие сроки погашения, ограниченный ассортимент, лимиты и риск импульсивных покупок.
На кредитную историю этот продукт пока не влияет – законодательно он не урегулирован и покупатели не проходят проверку в бюро кредитных историй (БКИ). Для кого-то это позитивный, а для кого-то негативный момент.
При этом за просрочку, как минимум, начислят проценты и штрафы. Если не платить совсем, есть риск попасть в черный список, в результате чего дальнейшее использование услуг BNPL станет невозможным. Кроме того, задолженность может быть взыскана через суд или передана в руки коллекторов. Некоторые компании могут сообщать о проблемных клиентах в БКИ, что уже минус для кредитной истории.
Не все однозначно и с процентами. Бывает, что маркетплейсы вшивают их в цену товара. Поэтому важно внимательно изучать договор, особенно если это малоизвестные сервисы, а не крупные игроки, заключила Вяльшина.
 
Ольга ВяльшинаРоскачествоБанкимаркетплейсЭксклюзив
 
 
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