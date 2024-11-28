https://1prime.ru/20241128/marketpleys-853118905.html

В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг

В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг - 28.11.2024, ПРАЙМ

В обход банка: что стоит за новым способом покупки в долг

Маркетплейсы и другие сервисы нередко предлагают оплатить товар частями. Является ли такой способ оплаты скрытым микрокредитом, каковы его достоинства и... | 28.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-28T02:02+0300

2024-11-28T02:02+0300

2024-11-28T02:02+0300

ольга вяльшина

роскачество

банки

маркетплейс

эксклюзив

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МОСКВА, 28 ноя – ПРАЙМ. Маркетплейсы и другие сервисы нередко предлагают оплатить товар частями. Является ли такой способ оплаты скрытым микрокредитом, каковы его достоинства и недостатки агентству "Прайм" рассказала руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.Оплата частями (долями, сплит) — способ приобретения товаров или услуг с оплатой равными долями без переплат. Этот метод известен как BNPL или "купи сейчас, плати позже". При совершении покупки клиент оплачивает лишь первую часть, остальное автоматически списывается с карты через регулярные промежутки."Потребители используют эту возможность как для покупки мелких товаров, так и для оплаты учебы, мебели, бытовой техники и тп. Например, 58% всех покупок частями связаны с бытовой техникой и электроникой. Это удобно как для тех, кто избегает кредитов, так и для граждан с высокой кредитной нагрузкой – если банк больше не дает им в долг", - пояснила эксперт.У BNPL есть как плюсы, так и минусы. К первым относятся отсутствие процентов, простота оформления, доступность и удобство возврата. Ко вторым – короткие сроки погашения, ограниченный ассортимент, лимиты и риск импульсивных покупок.На кредитную историю этот продукт пока не влияет – законодательно он не урегулирован и покупатели не проходят проверку в бюро кредитных историй (БКИ). Для кого-то это позитивный, а для кого-то негативный момент.При этом за просрочку, как минимум, начислят проценты и штрафы. Если не платить совсем, есть риск попасть в черный список, в результате чего дальнейшее использование услуг BNPL станет невозможным. Кроме того, задолженность может быть взыскана через суд или передана в руки коллекторов. Некоторые компании могут сообщать о проблемных клиентах в БКИ, что уже минус для кредитной истории.Не все однозначно и с процентами. Бывает, что маркетплейсы вшивают их в цену товара. Поэтому важно внимательно изучать договор, особенно если это малоизвестные сервисы, а не крупные игроки, заключила Вяльшина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ольга вяльшина, роскачество, банки, маркетплейс, эксклюзив