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"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена - 29.11.2024, ПРАЙМ
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"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году,... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:05+0300
2024-11-29T10:05+0300
спецоперация на украине
украина
джо байден
мирные переговоры
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."У России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет &lt;…&gt;. Нет никакого варианта победить Россию военным путем", — отметил он.Военный объяснил, что поворот России на Восток и наращивание сотрудничества с Пекином обусловлены провальной политикой Вашингтона, а также огромным количеством рестрикций и угроз. При этом введенные санкции не только не смогли навредить российской экономике и ВПК, но и сделали страну сильнее.
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украина, джо байден, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, мирные переговоры
10:05 29.11.2024
 
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена

Подполковник Дэвис: Байден подтолкнул Украину к войне с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.
"У России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет <…>. Нет никакого варианта победить Россию военным путем", — отметил он.
Военный объяснил, что поворот России на Восток и наращивание сотрудничества с Пекином обусловлены провальной политикой Вашингтона, а также огромным количеством рестрикций и угроз. При этом введенные санкции не только не смогли навредить российской экономике и ВПК, но и сделали страну сильнее.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДжо Байденмирные переговоры
 
 
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