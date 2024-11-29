https://1prime.ru/20241129/voyna-853188029.html

"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена

"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена - 29.11.2024, ПРАЙМ

"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена

Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году,... | 29.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-29T10:05+0300

2024-11-29T10:05+0300

2024-11-29T10:05+0300

спецоперация на украине

украина

джо байден

мирные переговоры

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МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."У России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет <…>. Нет никакого варианта победить Россию военным путем", — отметил он.Военный объяснил, что поворот России на Восток и наращивание сотрудничества с Пекином обусловлены провальной политикой Вашингтона, а также огромным количеством рестрикций и угроз. При этом введенные санкции не только не смогли навредить российской экономике и ВПК, но и сделали страну сильнее.

https://1prime.ru/20241129/peregovory-853187653.html

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украина, джо байден, мирные переговоры