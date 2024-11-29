https://1prime.ru/20241129/voyna-853188029.html
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена - 29.11.2024, ПРАЙМ
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году,... | 29.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-29T10:05+0300
2024-11-29T10:05+0300
2024-11-29T10:05+0300
спецоперация на украине
украина
джо байден
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e69da761b2986d979ca9a0000a918e6.jpg
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube."У России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет <…>. Нет никакого варианта победить Россию военным путем", — отметил он.Военный объяснил, что поворот России на Восток и наращивание сотрудничества с Пекином обусловлены провальной политикой Вашингтона, а также огромным количеством рестрикций и угроз. При этом введенные санкции не только не смогли навредить российской экономике и ВПК, но и сделали страну сильнее.
https://1prime.ru/20241129/peregovory-853187653.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/40/842554064_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7eb24aa3330f4a8729d198e0b2cda950.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, джо байден, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Джо Байден, мирные переговоры
"Без вариантов": в США предупредили о проигрыше Украины из-за Байдена
Подполковник Дэвис: Байден подтолкнул Украину к войне с Россией
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден ошибся, когда поддержал киевский режим, отказавшись от дипломатического урегулирования конфликта в 2022 году, считает американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube
.
"У России самая многочисленная армия в Европе, у них полная ресурсов, огромная страна, индустриальная база и возможность производить необходимое вооружение. У Украины — нет <…>. Нет никакого варианта победить Россию военным путем", — отметил он.
Военный объяснил, что поворот России на Восток и наращивание сотрудничества с Пекином обусловлены провальной политикой Вашингтона, а также огромным количеством рестрикций и угроз. При этом введенные санкции не только не смогли навредить российской экономике и ВПК, но и сделали страну сильнее.
"Последняя капля": на Украине заговорили о мирных переговорах с Москвой