https://1prime.ru/20241130/auktsion-853226266.html

"Лукойл" стал единственным участником аукциона за нефтяной участок в ХМАО

"Лукойл" стал единственным участником аукциона за нефтяной участок в ХМАО - 30.11.2024, ПРАЙМ

"Лукойл" стал единственным участником аукциона за нефтяной участок в ХМАО

"Лукойл-Западная Сибирь" стал единственным участником аукциона на нефтяной участок недр "Южно-Хангокуртский" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре,... | 30.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-30T16:43+0300

2024-11-30T16:43+0300

2024-11-30T16:43+0300

лукойл

нефть

аукцион

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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл-Западная Сибирь" стал единственным участником аукциона на нефтяной участок недр "Южно-Хангокуртский" в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ. "Южно-Хангокуртский": 1 заявка (ООО "Лукойл-Западная Сибирь")", - говорится в сообщении министерства. Начальная цена участка - 137,973 миллиона рублей. Согласно регламенту, если на торги подается только одна заявка, они признаются несостоявшимися. В случае одобрения заявки, "Лукойл" получит "Южно-Хангокуртский" без аукциона, уплатив начальную цену плюс один шаг, то есть 151,77 миллиона рублей. На государственном балансе запасов РФ по этому участку числятся извлекаемые запасы нефти в размере 289 тысяч тонн по категории С1 и 2,198 миллиона тонн по категории С2. А также извлекаемые запасы растворенного газа - 43 миллиона кубометров по С1 и 330 миллионов кубометров по С2. Перспективные ресурсы нефти по категории D1 составляют 2,9 миллиона тонн, прогнозируемые по категории D2 - 0,5 миллиона тонн.

https://1prime.ru/20241130/uscherb-853226032.html

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лукойл, нефть, аукцион