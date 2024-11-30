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"Перестань болтать": на Западе резко обратились к Байдену
"Перестань болтать": на Западе резко обратились к Байдену - 30.11.2024, ПРАЙМ
"Перестань болтать": на Западе резко обратились к Байдену
Действующий американский президент Джо Байден должен прекратить подпитывать украинский конфликт своими действиями, поскольку война уже проиграна, подчеркнул... | 30.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-30T15:48+0300
2024-11-30T15:48+0300
2024-11-30T15:48+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден должен прекратить подпитывать украинский конфликт своими действиями, поскольку война уже проиграна, подчеркнул подполковник из Штатов Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Этот единственный парень (Джо Байден. — прим. ред.) должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна", — возмутился он.Он также попросил западных союзников Киева прекратить дразнить Россию, думая, что она не даст отпор. По мнению Дэвиса, последние шаги, которые предпринял Белый дом и европейские лидеры, стали самой серьезной провокации за последние три года.Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
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джо байден, украина, запад
Спецоперация на Украине, Джо Байден, УКРАИНА, ЗАПАД
"Перестань болтать": на Западе резко обратились к Байдену
Дэвис: Байден должен перестать провоцировать уже проигранную войну
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден должен прекратить подпитывать украинский конфликт своими действиями, поскольку война уже проиграна, подчеркнул подполковник из Штатов Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube
.
"Этот единственный парень (Джо Байден. — прим. ред.) должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна", — возмутился он.
Он также попросил западных союзников Киева прекратить дразнить Россию, думая, что она не даст отпор. По мнению Дэвиса, последние шаги, которые предпринял Белый дом и европейские лидеры, стали самой серьезной провокации за последние три года.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай задавался вопросом, зачем США поставляют Украине ATACMS, если Россия "проиграла", призвав Вашингтон в таком случае забрать вооружения. По словам главы государства, пусть Байден "садится за блины, приезжает к нам на чаепитие".
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