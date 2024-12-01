https://1prime.ru/20241201/ekspert-853231240.html

Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти

Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти - 01.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти

Снятие санкций США против Венесуэлы не позволит ей значительно нарастить добычу нефти, поскольку для этого требуются значительные инвестиции, но для компаний... | 01.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-01T04:37+0300

2024-12-01T04:37+0300

2024-12-01T04:37+0300

нефть

энергетика

экономика

венесуэла

сша

москва

дональд трамп

игорь юшков

джо байден

фонд национальной энергетической безопасности

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853231240.jpg?1733017046

МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Снятие санкций США против Венесуэлы не позволит ей значительно нарастить добычу нефти, поскольку для этого требуются значительные инвестиции, но для компаний рискованно вкладывать в страну деньги, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Деловые круги в США предлагают победившему на президентских выборах Дональду Трампу вместо санкций против Венесуэлы заключить соглашение с ней: увеличить поставки венесуэльской нефти в обмен на сокращение потока мигрантов, сообщила в четверг газета Wall Street Journal. "Если сейчас, например, Трамп меняет свою позицию и приходит к тому, чтобы разблокировать венесуэльскую нефть, то в какой-то момент она, да, подрастет. Но чтобы ей восстановиться до объемов производства, которые были там при приходе Уго Чавеса к власти, нужны годы и большие инвестиции. Поэтому, чтобы они туда пришли, нужны определенные гарантии. А эти гарантии Трамп, наверное, дать не сможет", - прокомментировал Юшков. "Нужны инвестиции, чтобы через несколько лет получить нефть с новых проектов. Соответственно, ты только сейчас вложишь деньги, и к моменту, когда ты должен начать добычу на каких-то венесуэльских проектах, придут опять демократы и введут санкции против Венесуэлы", - добавил он, отметив, что компании оказываются в рискованном положении, поэтому скорее выберут вариант вложиться в нефтяной сектор соседней Гайаны. При этом, по словам эксперта, есть несколько факторов в пользу того, что Трамп решит снять санкции. Во-первых, потому что демократы все же немного смягчили ограничения еще при Джо Байдене, что уже позволило Венесуэле немного увеличить объемы производства. Во-вторых, венесуэльская нефть желанна для переработки в США, потому что многие заводы там были построены под эти сорта. А основная альтернатива им - российское сырье. "И в этом плане американские нефтепереработчики будут лоббировать решение о смягчении санкций против Венесуэлы, чтобы получать там больше нефти", - добавил Юшков.

венесуэла

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, москва, дональд трамп, игорь юшков, джо байден, фонд национальной энергетической безопасности