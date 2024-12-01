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Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти
Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти - 01.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти
Снятие санкций США против Венесуэлы не позволит ей значительно нарастить добычу нефти, поскольку для этого требуются значительные инвестиции, но для компаний... | 01.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-01T04:37+0300
2024-12-01T04:37+0300
2024-12-01T04:37+0300
нефть
энергетика
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венесуэла
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игорь юшков
джо байден
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МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Снятие санкций США против Венесуэлы не позволит ей значительно нарастить добычу нефти, поскольку для этого требуются значительные инвестиции, но для компаний рискованно вкладывать в страну деньги, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Деловые круги в США предлагают победившему на президентских выборах Дональду Трампу вместо санкций против Венесуэлы заключить соглашение с ней: увеличить поставки венесуэльской нефти в обмен на сокращение потока мигрантов, сообщила в четверг газета Wall Street Journal.
"Если сейчас, например, Трамп меняет свою позицию и приходит к тому, чтобы разблокировать венесуэльскую нефть, то в какой-то момент она, да, подрастет. Но чтобы ей восстановиться до объемов производства, которые были там при приходе Уго Чавеса к власти, нужны годы и большие инвестиции. Поэтому, чтобы они туда пришли, нужны определенные гарантии. А эти гарантии Трамп, наверное, дать не сможет", - прокомментировал Юшков.
"Нужны инвестиции, чтобы через несколько лет получить нефть с новых проектов. Соответственно, ты только сейчас вложишь деньги, и к моменту, когда ты должен начать добычу на каких-то венесуэльских проектах, придут опять демократы и введут санкции против Венесуэлы", - добавил он, отметив, что компании оказываются в рискованном положении, поэтому скорее выберут вариант вложиться в нефтяной сектор соседней Гайаны.
При этом, по словам эксперта, есть несколько факторов в пользу того, что Трамп решит снять санкции. Во-первых, потому что демократы все же немного смягчили ограничения еще при Джо Байдене, что уже позволило Венесуэле немного увеличить объемы производства. Во-вторых, венесуэльская нефть желанна для переработки в США, потому что многие заводы там были построены под эти сорта. А основная альтернатива им - российское сырье.
"И в этом плане американские нефтепереработчики будут лоббировать решение о смягчении санкций против Венесуэлы, чтобы получать там больше нефти", - добавил Юшков.
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нефть, венесуэла, сша, москва, дональд трамп, игорь юшков, джо байден, фонд национальной энергетической безопасности
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Игорь Юшков, Джо Байден, Фонд национальной энергетической безопасности
Эксперт оценил шансы Венесуэлы на рост добычи нефти
Эксперт Юшков: снятие санкций США не позволит Венесуэле нарастить добычу нефти
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Снятие санкций США против Венесуэлы не позволит ей значительно нарастить добычу нефти, поскольку для этого требуются значительные инвестиции, но для компаний рискованно вкладывать в страну деньги, заявил РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Деловые круги в США предлагают победившему на президентских выборах Дональду Трампу вместо санкций против Венесуэлы заключить соглашение с ней: увеличить поставки венесуэльской нефти в обмен на сокращение потока мигрантов, сообщила в четверг газета Wall Street Journal.
"Если сейчас, например, Трамп меняет свою позицию и приходит к тому, чтобы разблокировать венесуэльскую нефть, то в какой-то момент она, да, подрастет. Но чтобы ей восстановиться до объемов производства, которые были там при приходе Уго Чавеса к власти, нужны годы и большие инвестиции. Поэтому, чтобы они туда пришли, нужны определенные гарантии. А эти гарантии Трамп, наверное, дать не сможет", - прокомментировал Юшков.
"Нужны инвестиции, чтобы через несколько лет получить нефть с новых проектов. Соответственно, ты только сейчас вложишь деньги, и к моменту, когда ты должен начать добычу на каких-то венесуэльских проектах, придут опять демократы и введут санкции против Венесуэлы", - добавил он, отметив, что компании оказываются в рискованном положении, поэтому скорее выберут вариант вложиться в нефтяной сектор соседней Гайаны.
При этом, по словам эксперта, есть несколько факторов в пользу того, что Трамп решит снять санкции. Во-первых, потому что демократы все же немного смягчили ограничения еще при Джо Байдене, что уже позволило Венесуэле немного увеличить объемы производства. Во-вторых, венесуэльская нефть желанна для переработки в США, потому что многие заводы там были построены под эти сорта. А основная альтернатива им - российское сырье.
"И в этом плане американские нефтепереработчики будут лоббировать решение о смягчении санкций против Венесуэлы, чтобы получать там больше нефти", - добавил Юшков.