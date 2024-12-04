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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 04.12.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу

Нефтяные компании в ноябре получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера за октябрь в размере 132,2 миллиарда рублей; месяцем ранее... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T12:09+0300

2024-12-04T12:09+0300

2024-12-04T12:14+0300

экономика

россия

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нефть

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МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Нефтяные компании в ноябре получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера за октябрь в размере 132,2 миллиарда рублей; месяцем ранее выплаты составили 106,6 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ.В ноябре прошлого года нефтяники получили из российского бюджета 192,7 миллиарда рублей.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской (индикативной), то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. Индикативная цена в 2024 году составляет 58 650 рублей за тонну для бензина и 55 500 рублей для дизтоплива.

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россия, минфин, нефть