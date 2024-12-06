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В "Циан" рассказали о выплате дивидендов после редомициляции - 06.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241206/tsian-853388667.html
В "Циан" рассказали о выплате дивидендов после редомициляции
В "Циан" рассказали о выплате дивидендов после редомициляции - 06.12.2024, ПРАЙМ
В "Циан" рассказали о выплате дивидендов после редомициляции
Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" может выплатить первые дивиденды после редомициляции в Россию не ранее второй... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T14:47+0300
2024-12-06T14:48+0300
экономика
россия
бизнес
циан
выплата дивидендов
редомициляция
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" может выплатить первые дивиденды после редомициляции в Россию не ранее второй половины 2025 года, сообщила пресс-служба компании. В сентябре контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd была зарегистрирована под названием МКАО "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. В рамках подготовки к получению публичного статуса МКАО "ЦИАН" компания сформировала совет директоров, который утвердил дивидендную политику. Она предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли компании. "Кроме того, после завершения реструктуризации "Циан" может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет распределения накопленных денежных средств. Учитывая текущий статус реструктуризации группы, выплата специальных дивидендов может произойти не ранее второго полугодия 2025 года и потребует одобрения совета директоров и акционеров МКАО "ЦИАН", а также будет зависеть от финансовых показателей группы, рыночных условий и регуляторных ограничений", - говорится в сообщении. Как напоминается в нем, компания планирует сделать публичное предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC. Группа намерена сделать такое предложение об обмене после получения публичного статуса МКАО "ЦИАН", которое ожидается до конца января 2025 года. Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd. Она провела редомициляцию в Россию.
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россия, бизнес, циан, выплата дивидендов, редомициляция
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ЦИАН, выплата дивидендов, редомициляция
14:47 06.12.2024 (обновлено: 14:48 06.12.2024)
 
В "Циан" рассказали о выплате дивидендов после редомициляции

"Циан": дивиденды после редомициляции могут выплатить во второй половине 2025 г

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Одна из крупнейших российских интернет-платформ объявлений о недвижимости "Циан" может выплатить первые дивиденды после редомициляции в Россию не ранее второй половины 2025 года, сообщила пресс-служба компании.
В сентябре контролирующая сервис через кипрскую Cian PLC компания Cian Technology Ltd была зарегистрирована под названием МКАО "Циан технолоджи Лтд" (МКАО "Циан") в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
В рамках подготовки к получению публичного статуса МКАО "ЦИАН" компания сформировала совет директоров, который утвердил дивидендную политику. Она предусматривает в качестве ориентира распределение в виде дивидендов от 60 до 100% скорректированной чистой прибыли компании.
"Кроме того, после завершения реструктуризации "Циан" может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов за счет распределения накопленных денежных средств. Учитывая текущий статус реструктуризации группы, выплата специальных дивидендов может произойти не ранее второго полугодия 2025 года и потребует одобрения совета директоров и акционеров МКАО "ЦИАН", а также будет зависеть от финансовых показателей группы, рыночных условий и регуляторных ограничений", - говорится в сообщении.
Как напоминается в нем, компания планирует сделать публичное предложение об обмене, адресованное остальным акционерам Cian PLC. Группа намерена сделать такое предложение об обмене после получения публичного статуса МКАО "ЦИАН", которое ожидается до конца января 2025 года.
Циан" работает на рынке классифайдов в России с 2001 года. Сервис принадлежит кипрской Cian PLC, почти 70% которой с 19 апреля контролируется Cian Technology Ltd. Она провела редомициляцию в Россию.
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