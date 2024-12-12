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Все секреты дилеров: как сэкономить на покупке авто в кредит

Все секреты дилеров: как сэкономить на покупке авто в кредит - 12.12.2024, ПРАЙМ

Все секреты дилеров: как сэкономить на покупке авто в кредит

В 2024 году потенциальные покупатели столкнулись с ужесточением условий автокредитования. Мало того, что цены на машины выросли, так еще и ставки взлетели. В... | 12.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-12T04:04+0300

2024-12-12T04:04+0300

2024-12-12T04:04+0300

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МОСКВА, 12 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. В 2024 году потенциальные покупатели столкнулись с ужесточением условий автокредитования. Мало того, что цены на машины выросли, так еще и ставки взлетели. В дополнение банки настойчиво предлагают брать ссуду на короткий срок, увеличивая сумму ежемесячного платежа. Чаще всего такая тенденция отмечается в сегменте новых автомобилей. В ответ будущие владельцы рефлекторно скребут по сусекам, чтобы набрать на выгодный первоначальный взнос.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОсобенности автокредитования сегодняПокупка авто в кредит превратилась в квест? Сегодня уж точно. При подписании договора россиян могут ожидать непредвиденные нюансы. Один из них – резко выросшая ежемесячная плата. Не так давно 15 тысяч рублей казались слишком большими и многие старались подыскать для автокредита более лояльные условия. Сегодня уже практически нормой считается средний размер ежемесячного платежа в 50 тысяч рублей, как подсчитали аналитики финтех-компании "Баланс-Платформа". Рост с начала года, по их данным более чем на 12 процентов.Платеж по автокредиту может увеличиваться по нескольким причинам, рассказывает эксперт финансового маркетплейса "Сравни" Валентина Дорохова."Прежде всего, высокие процентные ставки и короткие сроки кредитования приводят к повышению ежемесячных выплат: чем меньше срок, тем выше размер платежа. Также, если первоначальный взнос невелик, это увеличивает остаток кредита, что, в свою очередь, отражается на размере ежемесячного платежа. Стоимость автомобиля играет немаловажную роль в формировании платежа: чем дороже машина, тем больше сумма, которую необходимо погашать ежемесячно", – отмечает экономист.Еще две особенности, которые проявились в последнее время – исчезнувшая разница между суммами ежемесячных платежей для новых авто и машин с пробегом, а также снижение среднего срока кредита. Не исключено, что для банков долгосрочные обязательства россиян стали менее привлекательными. По словам Дороховой, банки, предпочитая краткосрочные договоры, снижают свои риски, обусловленные нестабильностью финансового рынка."Банки стараются быстрее вернуть свои средства при экономической неопределенности. А разница в суммах платежей для новых и подержанных автомобилей может уменьшаться из-за схожести условий кредитования и изменений на рынке. Например, сопоставимые процентные ставки для новых и б/у автомобилей выравнивают ежемесячные выплаты. Также на разницу влияют изменения в предпочтениях – люди делают выбор в пользу более дорогих подержанных вместо новых автомобилей", – уточнила эксперт.Как сэкономить на кредите и цене автоК сокращению срока кредитования можно относиться по-разному. С одной стороны, это увеличивает размер платежа и повышает нагрузку на семейный бюджет. С другой – это может быть на руку заемщику, так как в результате существенно уменьшается переплата по кредиту и снижается конечная цена автомобиля. Единственное, стоит заранее рассчитать, готовы ли вы, затянув потуже ремень, отдавать немалую часть зарплаты в зачет обязательств перед банком. Аналитики подчитали: чтобы купить машину в кредит, заработок нужен порядка 220 тысяч рублей. При этом, средняя зарплата россиян в сентябре 2024 года, согласно исследованиям, составила немногим более 83 тысяч рублей. То есть, для большинства личное авто явно перешло в категорию роскоши. Правда есть способы, благодаря которым можно сэкономить на приобретении личного транспорта в кредит, говорит главный редактор автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин."Есть внутренние продукты (кредитования, – ред.), которые использует, например, АвтоВАЗ. При определенных условиях это не десятки процентов, а даже один знак после запятой. Могут быть определенные обязательства, например, по программе госсубсидирования, выполняя которые можно сократить размер ежемесячного платежа. Следует изучить, кто и какие продукты предлагает на рынке, и выбрать подходящий вариант. Есть ставки заметно ниже 25 процентов. Многое зависит от того, насколько плотно сотрудничает конкретная компания с банком. У того же АвтоВАЗа есть собственный банк ("Авто Финанс Банк", – ред.), в котором предлагаются вменяемые кредитные продукты", – указал автоэксперт.Иногда сэкономить при покупке машины можно, оформляя не авто-, а потребкредит. Кстати, многие дилеры приветствуют оплату наличными, но это надо уточнять заранее. За "нал" машина может обойтись дешевле.В погоне за экономией не стоит забывать про осторожность. Банк должен быть авторитетным и с хорошей репутацией. Ориентиром может быть "Информация по кредитным организациям" Банка России. Связывать свои отношения можно смело с банками, у которых наивысший рейтинг. В случае, когда банк навязывает попутно страхование жизни, можно смело игнорировать такое предложение – соглашаться на это потенциальный покупатель авто не обязан, подчеркивает Ракитин. К тому же, отказавшись от этой услуги, можно заметно уменьшить размер ежемесячного платежа. Если же это вписано в договор автокредитования, вероятно, стоит обратиться в другой банк.Размышляя, покупать машину сейчас или подождать, вряд ли стоит рассчитывать на то, что они подешевеют. По оценке ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, на авторынке ожидается рост цен на 10-20 процентов из-за повышения утильсбора и ослабления рубля."На стоимости отечественных автомобилей по-прежнему будет отражаться использование производителями иностранного оборудования и импортных комплектующих. Впрочем, рост не будет резким: склады дилеров пока заполнены. Вслед за новыми подорожают и бывшие в употреблении автомобили из-за высокого спроса. Наибольший ценовой удар придется на дорогие модели (от 15 до 20 миллионов рублей), которые штучно ввозят по параллельному импорту", – конкретизировал специалист.Плюс к этому, по прогнозам экономистов, ставка ЦБ РФ, которая влияет на стоимость автокредита, если и будет снижаться, то по чуть-чуть и очень медленно. Поэтому, если возникла потребность в машине, в особенности, у тех, кого железный конь кормит (таксистов, например), то откладывать в долгий ящик покупку нет смысла. При этом стоит вооружиться несколькими правилами, советует Расторгуев.Когда пребывание в салоне вместо двух часов в среднем затягивается (подписание или переподписание кучи документов), то это тревожный сигнал. Расчет на то, что уставший покупатель может купить лишнее, переплатить до 100 тысяч рублей.Стоит обращать внимание и на так называемые кросс-продукты. В их числе – дополнительные услуги, оформление кредита в определенном банке и только через его карту, тариф обслуживания которой может оказаться дорогим. Согласившись здесь и сейчас, потом вернуть деньги не удастся. Не исключено, что и на досрочный аванс не следует тратиться. "Иногда дилеры просят внести часть суммы срочно, еще до осмотра, чтобы забронировать авто, под предлогом интереса к машине другого человека. Вопреки уверениям, нужной модели в салоне может не оказаться", – заключил аналитик.Выбирая банк для автокредитования, стоит проанализировать все доступные предложения, чтобы не попасться на лже-плюшки. Дилеры и кредиторы, заманивая клиентов низкими ставками, могут компенсировать их различными скрытыми комиссиями. Не лишним будет изучить отзывы клиентов автосалона, уточнить условия досрочного погашения долга в банке. Будучи в "теме", потенциальный автовладелец сможет избежать неприятных сюрпризов и вынужденных переплат по автокредитам.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

бизнес, финансы, москва, автоваз, автокредитование