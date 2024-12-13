https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853546074.html

Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине

Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине

Массированный удар по объектам на Украине, совершенный в пятницу, был одним из самых масштабных в истории страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир | 13.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-13T12:08+0300

2024-12-13T12:08+0300

2024-12-13T12:08+0300

спецоперация на украине

оружие

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Массированный удар по объектам на Украине, совершенный в пятницу, был одним из самых масштабных в истории страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру", — отметил он в своем аккаунте в Telegram.В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на энергетические объекты страны. Были также сообщения о взрывах в разных областях Украины, включая Кременчуг, Харьков и Одессу. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова произошла серия взрывов.

https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853543630.html

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оружие, владимир зеленский