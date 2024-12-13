Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853546074.html
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине - 13.12.2024, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине
Массированный удар по объектам на Украине, совершенный в пятницу, был одним из самых масштабных в истории страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир | 13.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-13T12:08+0300
2024-12-13T12:08+0300
спецоперация на украине
оружие
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Массированный удар по объектам на Украине, совершенный в пятницу, был одним из самых масштабных в истории страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский."Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру", — отметил он в своем аккаунте в Telegram.В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на энергетические объекты страны. Были также сообщения о взрывах в разных областях Украины, включая Кременчуг, Харьков и Одессу. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова произошла серия взрывов.
https://1prime.ru/20241213/zelenskiy-853543630.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:3557:2668_1920x0_80_0_0_fff5a00805b82bd2de55181c5cb8b8c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оружие, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, оружие, Владимир Зеленский
12:08 13.12.2024
 
Зеленский прокомментировал массированный удар по объектам на Украине

Зеленский назвал удар по Украине в пятницу одним из самых масштабных

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 дек - ПРАЙМ. Массированный удар по объектам на Украине, совершенный в пятницу, был одним из самых масштабных в истории страны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Это был один из масштабных ударов, направленных на нашу энергетическую инфраструктуру", — отметил он в своем аккаунте в Telegram.
В то же время министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке на энергетические объекты страны. Были также сообщения о взрывах в разных областях Украины, включая Кременчуг, Харьков и Одессу. По словам мэра Одессы Геннадия Труханова произошла серия взрывов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
"Вернется за добавкой". В США узнали, с чем придется столкнуться Зеленскому
10:30
 
Спецоперация на УкраинеоружиеВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала