Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост - 14.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241214/potanin-853572956.html
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост - 14.12.2024, ПРАЙМ
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
В условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не приведет к быстрому росту предложения, а влияние на инфляцию будет мгновенным. Об этом в беседе... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:49+0300
2024-12-14T12:49+0300
экономика
россия
кредит
владимир потанин
https://cdnn.1prime.ru/img/83022/93/830229388_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_43c0eb8e4f62de69aa0291ac37709f47.jpg
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не приведет к быстрому росту предложения, а влияние на инфляцию будет мгновенным. Об этом в беседе с РБК рассказал глава "Норникеля" Владимир Потанин."Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост", — отметил он.По словам Потанина, при необоснованно дешевых кредитах влияние на производство не будет сиюминутным, однако влияние на инфляцию окажется немедленным. Глава "Норникеля" также отметил, что при раздаче льготных кредитов становится вопрос "кому давать и как давать".Центральный банк резко ужесточил денежно-кредитную политику из-за ускорения инфляции, повысив ключевую ставку до 21%.
https://1prime.ru/20241212/platezhi-853536518.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83022/93/830229388_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_9c9a08454484db4c86cfe62e0e6302a7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, кредит, владимир потанин
Экономика, РОССИЯ, кредит, Владимир Потанин
12:49 14.12.2024
 
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

РБК: Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк" Владимир Потанин
 Владимир Потанин - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не приведет к быстрому росту предложения, а влияние на инфляцию будет мгновенным. Об этом в беседе с РБК рассказал глава "Норникеля" Владимир Потанин.
"Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост", — отметил он.
По словам Потанина, при необоснованно дешевых кредитах влияние на производство не будет сиюминутным, однако влияние на инфляцию окажется немедленным. Глава "Норникеля" также отметил, что при раздаче льготных кредитов становится вопрос "кому давать и как давать".
Центральный банк резко ужесточил денежно-кредитную политику из-за ускорения инфляции, повысив ключевую ставку до 21%.
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
﻿В ГД хотят фиксации сроков автоматического списания платежей за кредиты
12 декабря, 22:39
 
ЭкономикаРОССИЯкредитВладимир Потанин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала