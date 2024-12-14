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Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост - 14.12.2024, ПРАЙМ
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
В условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не приведет к быстрому росту предложения, а влияние на инфляцию будет мгновенным. Об этом в беседе... | 14.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-14T12:49+0300
2024-12-14T12:49+0300
2024-12-14T12:49+0300
экономика
россия
кредит
владимир потанин
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МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. В условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не приведет к быстрому росту предложения, а влияние на инфляцию будет мгновенным. Об этом в беседе с РБК рассказал глава "Норникеля" Владимир Потанин."Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост", — отметил он.По словам Потанина, при необоснованно дешевых кредитах влияние на производство не будет сиюминутным, однако влияние на инфляцию окажется немедленным. Глава "Норникеля" также отметил, что при раздаче льготных кредитов становится вопрос "кому давать и как давать".Центральный банк резко ужесточил денежно-кредитную политику из-за ускорения инфляции, повысив ключевую ставку до 21%.
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россия, кредит, владимир потанин
Экономика, РОССИЯ, кредит, Владимир Потанин
Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
РБК: Потанин сравнил выдачу дешевых кредитов со змеей, пожирающей свой хвост
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ.
В условиях дефицита рабочей силы снижение ставок по кредитам не приведет к быстрому росту предложения, а влияние на инфляцию будет мгновенным. Об этом в беседе с РБК рассказал
глава "Норникеля" Владимир Потанин.
"Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост", — отметил он.
По словам Потанина, при необоснованно дешевых кредитах влияние на производство не будет сиюминутным, однако влияние на инфляцию окажется немедленным. Глава "Норникеля" также отметил, что при раздаче льготных кредитов становится вопрос "кому давать и как давать".
Центральный банк резко ужесточил денежно-кредитную политику из-за ускорения инфляции, повысив ключевую ставку до 21%.
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