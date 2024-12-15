https://1prime.ru/20241215/razliv-853589234.html

В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов

В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов - 15.12.2024, ПРАЙМ

В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов

Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море из-за шторма, на них находились 29 человек, сообщили в Росморречфлоте. | 15.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-15T13:52+0300

2024-12-15T13:52+0300

2024-12-15T13:54+0300

происшествия

россия

нефть

росморречфлот

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/25/834432538_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_79ebcd195e62c22bc40f258a52025e6a.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море из-за шторма, на них находились 29 человек, сообщили в Росморречфлоте.В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов, отметили в ведомстве.Авария произошла вследствие шторма в акватории Черного моря, чтобы спасти команды судов, организована спасательная операция с привлечением двух буксиров и двух вертолетов. В настоящий момент идет эвакуация.Также сообщается, что только 8 членов экипажа удалось спасти из воды. Спасательная операция для оставшихся 5 членов экипажа продолжается.Для ликвидации разлива нефти Морспасслужба и МЧС принимают необходимые меры, при этом руководство операцией осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе Администрации морских портов Азовского моря.

https://1prime.ru/20241215/mchs-853588124.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, росморречфлот