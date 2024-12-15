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В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов - 15.12.2024, ПРАЙМ
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов
Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море из-за шторма, на них находились 29 человек, сообщили в Росморречфлоте. | 15.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-15T13:52+0300
2024-12-15T13:52+0300
2024-12-15T13:54+0300
происшествия
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нефть
росморречфлот
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МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море из-за шторма, на них находились 29 человек, сообщили в Росморречфлоте.В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов, отметили в ведомстве.Авария произошла вследствие шторма в акватории Черного моря, чтобы спасти команды судов, организована спасательная операция с привлечением двух буксиров и двух вертолетов. В настоящий момент идет эвакуация.Также сообщается, что только 8 членов экипажа удалось спасти из воды. Спасательная операция для оставшихся 5 членов экипажа продолжается.Для ликвидации разлива нефти Морспасслужба и МЧС принимают необходимые меры, при этом руководство операцией осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе Администрации морских портов Азовского моря.
https://1prime.ru/20241215/mchs-853588124.html
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россия, нефть, росморречфлот
Происшествия, РОССИЯ, Нефть, Росморречфлот
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов
В Черном море из-за крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Черном море из-за шторма, на них находились 29 человек, сообщили в Росморречфлоте.
В результате ЧП произошел разлив нефтепродуктов, отметили в ведомстве.
Авария произошла вследствие шторма в акватории Черного моря, чтобы спасти команды судов, организована спасательная операция с привлечением двух буксиров и двух вертолетов. В настоящий момент идет эвакуация.
Также сообщается, что только 8 членов экипажа удалось спасти из воды. Спасательная операция для оставшихся 5 членов экипажа продолжается.
Для ликвидации разлива нефти Морспасслужба и МЧС принимают необходимые меры, при этом руководство операцией осуществляет оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону на базе Администрации морских портов Азовского моря.
В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно "Волгонефть 212"