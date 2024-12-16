https://1prime.ru/20241216/ukraina-853603294.html

Использовали как пешек. В США задались вопросом, за что погибли украинцы

Использовали как пешек. В США задались вопросом, за что погибли украинцы - 16.12.2024, ПРАЙМ

Использовали как пешек. В США задались вопросом, за что погибли украинцы

Запад упрямо не хочет остановить кровопролитие на Украине, пишет бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон для американского издания The Hill. | 16.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Запад упрямо не хочет остановить кровопролитие на Украине, пишет бывший чиновник Белого дома и Пентагона Дуглас Маккиннон для американского издания The Hill.Как отмечается в публикации, прекращение огня могло быть достигнуто весной 2022 года, но было сорвано — в итоге погибли и пострадали 750 тысяч украинцев.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, ответственность на срыве мирных переговоров лежит на Западе, в частности, на экс-премьере Британии Борисе Джонсона, но он, так же как и администрация уходящего президента США Джо Байдена, отрицают свою причастность к этому. Байден и его семья избегают украинской темы уже десять лет.В 2014 году тогдашний президент США Барак Обама и Госдепартамент свергли президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Сын Джо Байдена Хантер получил работу в украинской газовой компании Burisma в 2014 году.Два года спустя Байден пригрозил лишить Украину кредитов, если не будет уволен главный прокурор Виктор Шокин, который вел расследование в отношении владельца Burisma.Автор привел вопросы, на которые влиятельные люди не хотят отвечать. В частности, почему не останавливают кровопролитие, почему некоторые силы так упорно стремятся к третьей мировой, почему не отчитываются за миллиарды, отправленные на Украину, и почему игнорируют потери.По словам автора, с самого начала опосредованная война на Украине была смертельной. Избранный президент Дональд Трамп, его вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и Роберт Кеннеди-младший выступали против войны, подвергая сомнению её мотивы. Но Запад не хочет отвечать на вопросы о причинах кровопролития.Автор приводит цитату британского премьера периода Второй мировой войны Уинстона Черчилля, который назвал Россию "загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки", и добавляет, что ситуация на Украине с 2014 года напоминает эту цитату, но с добавлением "брошенной в горящий окоп".Маккиннон подчеркивает, что прекращение огня должно было произойти раньше, но Украина потеряла значительную часть территории и сотни тысяч жизней. При этом западные лидеры использовали украинцев как пешек, отправляя молодежь на смерть, указал он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, всу, россия, джо байден, хантер байден