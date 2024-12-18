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Все из-за русских: капиталы ринулись прочь из Европы

Все из-за русских: капиталы ринулись прочь из Европы - 18.12.2024, ПРАЙМ

Все из-за русских: капиталы ринулись прочь из Европы

Ещё один опасный симптом: в Европе ускорился вывод капитала из региона. Давление на Россию и в этом случае обернулось бумерангом. В ближайшие месяцы последствия | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T04:04+0300

2024-12-18T04:04+0300

2024-12-18T04:04+0300

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. Ещё один опасный симптом: в Европе ускорился вывод капитала из региона. Давление на Россию и в этом случае обернулось бумерангом. В ближайшие месяцы последствия оттока средств могут быть и не столь опасными. Однако в долгосрочной перспективе негативный эффект на европейскую экономику обеспечен. По оценкам аналитиков, если ей вовремя не выписать рецепт, то не сегодня-завтра лечить будет уже нечего.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕС теряет финансовую уверенностьНеприятные сюрпризы – один за другим. Деньги из Европейского союза ударились в бега. В Евростате подсчитали, что отток капитала в 2023 году составил почти 51 миллиард евро. Аналитики, комментируя наметившуюся тенденцию, отмечают несколько факторов. Один из них – нестабильность на политической арене Европы. Рекордный вывод средств из региона связывают со сменой политического вектора под давлением США. Стоило измениться политическому вектору, и стабильности в финансовых потоках как не бывало, рассказывает кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Триггером вывода капитала из стран Евросоюза стала, во-первых, внешняя политика стран ЕС. Она выражается в введении шквала антироссийских санкций, в поддержке переворота на Украине и киевского нацистского режима с его военными авантюрами. Пик русофобии – 2022 год, после начала СВО. Это подорвало европейскую экономику. Во второй раз за 100 лет Европа попыталась совершить экономический и военный блицкриг, надеясь быстро подорвать силы России, а потом за счет ее же ресурсов перекрыть свои потери с лихвой. Но опять не получилось, и, как выразился Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии, – ред.), Европа "выстрелила себе в грудь", – отмечает экономист.Цепочка негативных последствийТакая политика вызвала не просто экономические трудности, но и глубокие социальные потрясения в странах Евросоюза. Инфляция, хоть и замедлилась в 2024, все же успела в предыдущие годы сильно ударить по карману всех слоев населения. И благополучие многих европейцев продолжает рушиться на глазах – новые сообщения в СМИ о планах сократить рабочие места появляются каждую неделю. Например, четыре из десяти предприятий в ФРГ вынуждены пойти на непопулярные меры из-за роста издержек, отметили в Институте экономики Германии (IW).Кризис в промышленности обостряется из-за стремительного роста цен на энергоресурсы. Евросоюз расстроил свою экономику, отказавшись от надежных поставок энергоносителей из России. А, нанеся мощный удар по своей энергетике, ЕС стал гробить свою металлургию и свой химпром. Объем производства в этих отраслях в 2022-2023 годах упал вдвое, продолжает Зайнуллин.Не найдя на рынке свободных и дешевых энергоресурсов, ЕС стал закупать газ в США в три-четыре раза дороже. Или приобретать российские же нефть и газ через посредников, но в меньшем объеме и снова по завышенной цене. Вторым тяжелым ударом оказался уход с российского рынка европейских компаний, в основном немецких. В итоге себестоимость европейской продукции выросла и для других рынков сбыта стала неконкурентоспособной. При этом средства, которые ЕС мог бы направить на поддержку энергетики, промышленности и сельского хозяйства, идут на подпитку украинского конфликта."Внутренняя политика ЕС усугубляет проблемы: пришедшая в Германии к власти партия зеленых закрыла последние атомные электростанции и вкладывается в менее эффективную и более дорогостоящую ветряную и солнечную генерацию. Продолжается политика по привлечению беженцев из стран, где сам же ЕС и разжигает конфликты. Причем мигранты преимущественно не работают, а живут на пособия. Все это в совокупности приводит к глобальному кризису в экономике, что вызывает отток капитала, закрытие предприятий и эмиграцию квалифицированных специалистов", – указывает эксперт.Паника или перестраховкаУскорение вывода капитала за рубеж – явление для любой страны не очень хорошее. На фоне роста напряженности европейцы и компании, похоже, стремятся снизить риски, связанные с возможными изменениями во внешней и внутренней политике. Всякий здравомыслящий человек стремится защитить свои капиталы от потенциальных потерь. В тоже время, пока рано говорить о том, что отток 51 миллиарда евро как-то особо негативно воздействует на экономику ЕС, считает кандидат экономических наук Екатерина Федюкович."Часто это свидетельствует об усугублении экономических проблем и замедлении роста. При сильном оттоке капиталов возможно падение внутреннего спроса и изменение в платежном балансе, но следует рассматривать ситуацию комплексно. Если учитывать абсолютные величины, то вывод капитала в том объеме, в котором мы его видим сейчас, не окажет каких-либо существенных влияний на экономику Евросоюза. В целом такой рост – тревожный знак, но не думаю, что мы увидим резкую реакцию со стороны монетарной политики", – полагает специалист.Европа на пороге новых испытанийТем временем, правительства стран ЕС могут столкнуться с непростой задачей: предстоит не только минимизировать потенциальный ущерб, связанный с резким финансовым оттоком, но и менять стратегию привлечения и удержания капитала в своих экономиках. Это особенно важно в условиях, когда доверие к стабильности регионального рынка уже подорвано. Не исключено, что европейские страны стоят на пороге жесткой внутренней конкуренции за инвестиции в свои экономики.Важно также понимать, что на фоне возможных перемен на мировых рынках и геополитической нестабильности отток капитала из ЕС может привести к непредсказуемым последствиям для многих стран-членов Евросоюза. Есть большая вероятность, что обострение ситуации произойдет после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Учитывая, что интеграция между странами ЕС высока, проблемы в одной могут спровоцировать цепную реакцию в других государствах союза, омрачая общую экономическую картину. Тем более, что есть страны объединения, которые весьма чувствительны как к внешним, так и внутренним шокам.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, европа, сша, германия, дональд трамп, ес