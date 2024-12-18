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Пироман: Байден готовит прощальный подарок России и Трампу - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Пироман: Байден готовит прощальный подарок России и Трампу
Пироман: Байден готовит прощальный подарок России и Трампу - 18.12.2024, ПРАЙМ
Пироман: Байден готовит прощальный подарок России и Трампу
Джо Байден становится не просто "хромой уткой", а пироманом, который вместе со своей администрацией одержим жаждой реванша за проигрыш на выборах президента... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T08:13+0300
2024-12-18T08:13+0300
мнения аналитиков
мировая экономика
сша
москва
общество
средняя азия
джо байден
дональд трамп
swift
цру
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Джо Байден становится не просто "хромой уткой", а пироманом, который вместе со своей администрацией одержим жаждой реванша за проигрыш на выборах президента США.Да, хоть и Джо отличается добрым сердцем (помилование сына Хантера, отпущение всех грехов), в отношении избранного президента Дональда Трампа у "демократов" план максимально жестокий, а именно оставить пылающую Украину и пылающий Ближний Восток в наследство республиканцам.Так, сообщается, что администрация Байдена недовольна тем, что Россия продолжает получать прибыль от торговли нефтью, и планирует ввести новые, более жесткие санкции, чтобы усилить давление на Москву до возвращения Трампа в Белый дом. Детали новых мер еще прорабатываются: реальные ограничения на российский экспорт способны подбросить нефтяные цены вверх. Но уходящая администрация напоследок готова идти на риски.В этой связи санкции против России - элемент внутриполитической борьбы США. Конечно, Трамп не кинется на утро после инаугурации отменять решения и пересматривать санкционные подходы, так как проблемой США является внутренний миграционный, гендерный и монетарный кризис.Однако если предположить, что какие-то новые санкции коснутся нашего финансового сектора, то это может затронуть не нефть, а скорее платежи в криптовалютах с третьими странами. В цифровом пространстве США могут предпринять ограничения по сигналу GPS, и использованию некоторых удалённых серверов. Однако эти "проблемы" будут купированы в России в течение недель.Наибольшую опасность представляют не декларируемые или потенциально возможные санкции, а работа ЦРУ в Средней Азии для дестабилизации членов ЕАЭС и Китая. Эти мероприятия являются незаконными ввиду нарушения США суверенитета страны Средней Азии. Для разрешения цивилизационного конфликта между Глобальным Югом и Западом необходима политическая воля новой администрации США.В России не питают иллюзий по поводу "пророссийского " Трампа, ведь старт масштабных санкций пришёлся на его первое правление. Однако за ситуацией наблюдают те страны, которые ещё верят в Swift, в доллар и права умерших голосовать на выборах президента США.Имея не обеспеченный долг в десятки триллионов, США продолжат метаться в агонии, хотя спасти их може третья мировая война или гиперинфляция доллара. А санкции – половинчатый, неполноценный, но все-таки инструмент влияния. Поэтому страны-наблюдатели за ситуацией должны знать, что риск познакомиться с ними весьма велик.Автор - Арский Александр, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН
https://1prime.ru/20241210/evro-853444435.html
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Александр Арский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/12/849274017_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_f7bd56ed792c450e561d83b32eca6019.jpg
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мировая экономика, сша, москва, общество , средняя азия, джо байден, дональд трамп, swift, цру, еаэс
Мнения аналитиков, Мировая экономика, США, МОСКВА, Общество , Средняя Азия, Джо Байден, Дональд Трамп, SWIFT, ЦРУ, ЕАЭС
08:13 18.12.2024
 
Пироман: Байден готовит прощальный подарок России и Трампу

Экономист Арский: Байден готов на все, чтобы насолить Трампу и сорвать его планы

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Арский Александр, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
Александр Арский
Кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Джо Байден становится не просто "хромой уткой", а пироманом, который вместе со своей администрацией одержим жаждой реванша за проигрыш на выборах президента США.
Да, хоть и Джо отличается добрым сердцем (помилование сына Хантера, отпущение всех грехов), в отношении избранного президента Дональда Трампа у "демократов" план максимально жестокий, а именно оставить пылающую Украину и пылающий Ближний Восток в наследство республиканцам.
Так, сообщается, что администрация Байдена недовольна тем, что Россия продолжает получать прибыль от торговли нефтью, и планирует ввести новые, более жесткие санкции, чтобы усилить давление на Москву до возвращения Трампа в Белый дом. Детали новых мер еще прорабатываются: реальные ограничения на российский экспорт способны подбросить нефтяные цены вверх. Но уходящая администрация напоследок готова идти на риски.
В этой связи санкции против России - элемент внутриполитической борьбы США. Конечно, Трамп не кинется на утро после инаугурации отменять решения и пересматривать санкционные подходы, так как проблемой США является внутренний миграционный, гендерный и монетарный кризис.
Однако если предположить, что какие-то новые санкции коснутся нашего финансового сектора, то это может затронуть не нефть, а скорее платежи в криптовалютах с третьими странами. В цифровом пространстве США могут предпринять ограничения по сигналу GPS, и использованию некоторых удалённых серверов. Однако эти "проблемы" будут купированы в России в течение недель.
Наибольшую опасность представляют не декларируемые или потенциально возможные санкции, а работа ЦРУ в Средней Азии для дестабилизации членов ЕАЭС и Китая. Эти мероприятия являются незаконными ввиду нарушения США суверенитета страны Средней Азии. Для разрешения цивилизационного конфликта между Глобальным Югом и Западом необходима политическая воля новой администрации США.
В России не питают иллюзий по поводу "пророссийского " Трампа, ведь старт масштабных санкций пришёлся на его первое правление. Однако за ситуацией наблюдают те страны, которые ещё верят в Swift, в доллар и права умерших голосовать на выборах президента США.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2024
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10 декабря, 03:03
Имея не обеспеченный долг в десятки триллионов, США продолжат метаться в агонии, хотя спасти их може третья мировая война или гиперинфляция доллара. А санкции – половинчатый, неполноценный, но все-таки инструмент влияния. Поэтому страны-наблюдатели за ситуацией должны знать, что риск познакомиться с ними весьма велик.
Автор - Арский Александр, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра стратегических исследований Экономического факультета РУДН

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