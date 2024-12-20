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Эксперт: проект газопровода из Катара в Турцию через Сирию не выгоден

Эксперт: проект газопровода из Катара в Турцию через Сирию не выгоден - 20.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт: проект газопровода из Катара в Турцию через Сирию не выгоден

Проект газопровода из Катара в Турцию через территорию Сирии на данном этапе не видится выгодным на фоне СПГ-поставок, ситуация в САР также вряд ли... | 20.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-20T03:45+0300

2024-12-20T03:45+0300

2024-12-20T03:45+0300

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СТАМБУЛ, 20 дек - ПРАЙМ. Проект газопровода из Катара в Турцию через территорию Сирии на данном этапе не видится выгодным на фоне СПГ-поставок, ситуация в САР также вряд ли стабилизируется в ближайшие годы в достаточной мере, заявил РИА Новости эксперт по энергетическим рынкам, экс-глава департамента по закупкам турецкой госкорпорации BOTAŞ Али Ариф Актюрк. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил 10 декабря, что реализация проекта газопровода через Сирию не исключена в случае, если в САР установится стабильность и безопасность. Проект газопровода обсуждался еще с начала 2000-х годов, предполагалось, что одна из ниток пройдет с месторождения Северное (Южный Парс) через Сирию и Турцию в европейские страны. СМИ утверждали, что сирийские власти в 2009 году не разрешили проложить нитку газопровода через территорию страны. Актюрк отметил, что проект газопровода еще в 1987 году обрисовал на карте премьер-министр Турции на тот момент Тургут Озал. "Согласно его идее, одна нитка газопровода прошла бы от Катара через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию, а другая - (от Катара - ред.) через Ирак", - отметил эксперт. "Сейчас Катар способен поставлять сжиженный природный газ через СПГ-терминалы любой стране мира по долгосрочным и спот-контрактам. Мощность терминалов по сжижению газа сейчас в 2,15 раз превышает мощность СПГ-терминалов в мире, то есть спрос на СПГ будет быстро увеличиваться", - сообщил Актюрк. Он напомнил, что Катар находится в первой тройке экспортеров СПГ в мире, газ из Катара поступает в Турцию, в том числе в виде СПГ. "В целом у Катара нет нужды в дополнительном экспорте газа за счет трубопроводов, проходящих транзитом через несколько стран, где имеются определенные риски. Вместе с тем политическая нестабильность в Сирии продлится очень долго. На фоне этой нестабильной обстановки, в результате которой Сирия может даже расколоться на три-четыре части, невозможно получить финансирование и окончательное инвестиционное решение для проекта трубопровода", - отметил Актюрк. По его словам, трубопровод должен быть диаметром не менее 56 дюймов, до границы Турции необходимо построить порядка 2600 километров труб, что по нынешним ценам потребует вложения порядка 10,5-15 миллиардов долларов. "Даже если будет найдено финансирование, то поставляемый по трубопроводу газ из-за стоимости транспортировки не сможет никоим образом конкурировать по стоимости с уже поставляемым Турции газом из России, Ирана и Азербайджана. Даже катарский СПГ обойдется дешевле. Поэтому данный проект не видится реалистичным", - считает эксперт. Он указал на то, что реализации проекта могут помешать политические разногласия между Катаром и Саудовской Аравией и рядом других транзитных стран. Нефтегазовое месторождение Северное - Южный Парс находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс), оно является крупнейшим в мире. Специалисты оценивают суммарные геологические запасы месторождения в 51 триллион кубометров природного газа, 7,7 миллиарда кубометров конденсата, а извлекаемые запасы - в размере 35,6 триллиона кубометров природного газа и 3 миллиардов кубометров конденсата. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.

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газ, нефть, катар, сирия, турция, башар асад, botaş, мид рф, мид