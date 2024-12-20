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Горькое урегулирование. В США признали, что помощь Байдена Киеву не помогла - 20.12.2024, ПРАЙМ
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Горькое урегулирование. В США признали, что помощь Байдена Киеву не помогла
Горькое урегулирование. В США признали, что помощь Байдена Киеву не помогла - 20.12.2024, ПРАЙМ
Горькое урегулирование. В США признали, что помощь Байдена Киеву не помогла
Независимо от того, что успеет сделать администрация уходящего президента США Джо Байдена в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в | 20.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-20T11:29+0300
2024-12-20T11:29+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Независимо от того, что успеет сделать администрация уходящего президента США Джо Байдена в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в котором Владимиру Зеленскому, возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не дотягивают до членства в НАТО, пишет Bloomberg.Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что результат во многом будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНесмотря на то, что США направили свыше 90 миллиардов долларов в виде помощи и оружия, некоторые союзники разочарованы тем, что Байден затягивает принятие ключевых решений по поставкам более современного оружия в критические моменты конфликта.Другие официальные лица США, выступая на условиях анонимности, выразили свое разочарование некоторыми европейскими правительствами, которые не хотели поставлять оружие.По словам собеседников, исход конфликта для Украины теперь одинаков, независимо от того, кто у власти — Байден или его сменщик Дональд Трамп. Республиканец призвал к немедленному прекращению огня, а его назначенцы дали понять, что любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание своей территории по текущей линии фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.Хотя США нарастили поставки оружия перед провалившимся контрнаступлением 2023 года, два бывших британских чиновника заявили, что пытались убедить Байдена, что оружия нужно гораздо больше и его предоставить нужно гораздо быстрее, но столкнулись с опасениями Белого дома по поводу ядерной эскалации. По мнению собеседников, эти опасения были преувеличены.В Вашингтоне чиновники заявили, что США в конечном итоге отправили всё, что могли, когда это позволяли запасы и когда, по их оценке, это имело смысл в плане возможностей на поле боя. Они уточнили, что увеличение поставок боеприпасов помогло сократить российское преимущество, в частности, в снарядах.Официальные лица США также утверждают, что ни один из видов вооружений не является панацеей и что Украина сейчас испытывает больше проблем из-за нехватки живой силы, нежели оружия.Пока Байден терзал себя сомнениями, решая, отправлять ли в Киев больше систем ПВО, ракет большей дальности или истребителей, Россия атаковала ракетами города Украины. Это ослабило экономику Киева и решимость украинцев, подорвав способность страны дать отпор, в то время как Москве было предоставлено решающее время для подготовки и адаптации своей обороны, отмечает издание.
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украина, сша, россия, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, оружие
11:29 20.12.2024
 
Горькое урегулирование. В США признали, что помощь Байдена Киеву не помогла

Bloomberg: Байден не поможет Украине избежать горького урегулирования конфликта

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Независимо от того, что успеет сделать администрация уходящего президента США Джо Байдена в свои последние недели, Украина движется к горькому урегулированию, в котором Владимиру Зеленскому, возможно, придется оставить участки территории в подвешенном состоянии в обмен на гарантии безопасности, которые не дотягивают до членства в НАТО, пишет Bloomberg.
Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что результат во многом будет следствием решений, которые Байден принял или не принял за последние два года.
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Несмотря на то, что США направили свыше 90 миллиардов долларов в виде помощи и оружия, некоторые союзники разочарованы тем, что Байден затягивает принятие ключевых решений по поставкам более современного оружия в критические моменты конфликта.
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2024
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Другие официальные лица США, выступая на условиях анонимности, выразили свое разочарование некоторыми европейскими правительствами, которые не хотели поставлять оружие.
По словам собеседников, исход конфликта для Украины теперь одинаков, независимо от того, кто у власти — Байден или его сменщик Дональд Трамп. Республиканец призвал к немедленному прекращению огня, а его назначенцы дали понять, что любая сделка, скорее всего, приведет к тому, что Украине придется согласиться на замораживание своей территории по текущей линии фронта и отказаться от стремления вступить в НАТО в ближайшее время.
Хотя США нарастили поставки оружия перед провалившимся контрнаступлением 2023 года, два бывших британских чиновника заявили, что пытались убедить Байдена, что оружия нужно гораздо больше и его предоставить нужно гораздо быстрее, но столкнулись с опасениями Белого дома по поводу ядерной эскалации. По мнению собеседников, эти опасения были преувеличены.
В Вашингтоне чиновники заявили, что США в конечном итоге отправили всё, что могли, когда это позволяли запасы и когда, по их оценке, это имело смысл в плане возможностей на поле боя. Они уточнили, что увеличение поставок боеприпасов помогло сократить российское преимущество, в частности, в снарядах.
Официальные лица США также утверждают, что ни один из видов вооружений не является панацеей и что Украина сейчас испытывает больше проблем из-за нехватки живой силы, нежели оружия.
Пока Байден терзал себя сомнениями, решая, отправлять ли в Киев больше систем ПВО, ракет большей дальности или истребителей, Россия атаковала ракетами города Украины. Это ослабило экономику Киева и решимость украинцев, подорвав способность страны дать отпор, в то время как Москве было предоставлено решающее время для подготовки и адаптации своей обороны, отмечает издание.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯоружие
 
 
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