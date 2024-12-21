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"Не только земля". Стало известно о чувствительной для Украины потере

"Не только земля". Стало известно о чувствительной для Украины потере - 21.12.2024, ПРАЙМ

"Не только земля". Стало известно о чувствительной для Украины потере

Киев, теряя территории, утрачивает и ключевые с логистической точки зрения укрепленные населенные пункты, пишет издание American Conservative. | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T15:07+0300

2024-12-21T15:07+0300

2024-12-21T15:08+0300

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МОСКА, 21 дек — ПРАЙМ. Киев, теряя территории, утрачивает и ключевые с логистической точки зрения укрепленные населенные пункты, пишет издание American Conservative.Также отмечается, что украинские военнослужащие истощены, при этом у них сократилось количество имеющихся в распоряжении вооружений."Число смертей, ранений и случаев дезертирства ужасающе велико, а боевой дух отчаянно низок", — сказано в материале издания.В субботу председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что ВСУ начали постепенный отвод своих сил из города Курахово в расположенное западнее него село Дачное в Донецкой народной республике.Взятие Курахово будет способствовать продвижению Вооруженных сил РФ далее к западной границе ДНР.

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россия, украина, всу, днр, сво