https://1prime.ru/20241221/zelenskiy-853768288.html

Зеленский признал поражение. Европа размышляет, чем еще помочь Киеву

Зеленский признал поражение. Европа размышляет, чем еще помочь Киеву - 21.12.2024, ПРАЙМ

Зеленский признал поражение. Европа размышляет, чем еще помочь Киеву

Владимир Зеленский фактически признал поражение Украины в конфликте, когда сказал, что она не может справиться с Россией, но НАТО не хочет, чтобы глава... | 21.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-21T15:53+0300

2024-12-21T15:53+0300

2024-12-21T15:53+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский фактически признал поражение Украины в конфликте, когда сказал, что она не может справиться с Россией, но НАТО не хочет, чтобы глава киевского режима упоминал о мире, даже между строк, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.Новый генсек альянса Марк Рютте организовал закрытую встречу в своей резиденции для обсуждения поддержки Украины. Она прошла без участия стран, таких как Венгрия и Словакия, считающихся ненадежными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕе цель — обеспечение Украине наилучшей позиции для мирных переговоров. Также Киев предстоит обеспечить еще системами ПВО и вооружением. Обсуждались экономические проблемы и пути усиления позиций Зеленского , насколько это возможно, до того, как Дональд Трамп займет пост президента и начнет этап установления мира, возможно, прекратив помощь со стороны США.Уже известно, что назначенный им спецпредставитель Кит Келлогг посетит Киев и другие европейские столицы для обсуждения помощи.До этого Зеленский признал, что у Украины нет сил вернуть Крым и Донбасс. Он готов принять поддержку Запада для завершения конфликта дипломатическим путем.Кроме того, обсуждался кредит Киеву в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов, но на этот механизм со стороны Евросоюза Венгрия наложила вето.Кроме того, рассматриваются предложения по субсидированным ставкам и использованию фонда "Европейский стабилизационный механизм".Также есть предложения использовать пакет "Next Generation EU" в 650 миллиардов евро, из которых на данный момент использован только 41%, и предполагается, что не все средства из этого пакета будут потрачены.Увеличение помощи означает увеличение расходов на вооружение, и Европа не желает уступать в этой сфере конкурентные преимущества США. Она настаивает на увеличении возможностей производства оружия, в том числе за счет государства.Дискуссия продолжится на встрече Совета ЕС, который Зеленский просил "не разделяться во мнениях", отмечает издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, владимир зеленский, ес, оружие