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Пушилин заявил об освобождении микрорайона "Северный" в Часовом Яре - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Пушилин заявил об освобождении микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Пушилин заявил об освобождении микрорайона "Северный" в Часовом Яре - 23.12.2024, ПРАЙМ
Пушилин заявил об освобождении микрорайона "Северный" в Часовом Яре
Микрорайон "Северный" в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских Вооруженных сил, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:09+0300
2024-12-23T10:09+0300
спецоперация на украине
днр
денис пушилин
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Микрорайон "Северный" в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских Вооруженных сил, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе продолжается."Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаём, что... все-таки освобождается Часов Яр", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."И район Северный... сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Также (идет) работа в окрестностях огнеупорного комбината", - добавил глава республики.Кроме того, Пушилин сообщил, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника."Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта", - отметил он.По словам Пушилина, в Курахово противник имеет возможность находиться только на северо-западе. "Но есть ощущение, что это ненадолго, потому что наши подразделения продолжают свою работу по освобождению территории населенного пункта", - подчеркнул он.Курахово - город в западной части ДНР,. Он находится примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем украинских вооруженных формирований после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит ВС России продвигаться дальше к западной границе ДНР.
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днр, денис пушилин
Спецоперация на Украине, ДНР, Денис Пушилин
10:09 23.12.2024
 
Пушилин заявил об освобождении микрорайона "Северный" в Часовом Яре

Пушилин заявил о переходе под российский контроль микрорайона "Северный" в Часовом Яре

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Микрорайон "Северный" в городе Часов Яр Донецкой Народной Республики перешел под контроль российских Вооруженных сил, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе продолжается.
"Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаём, что... все-таки освобождается Часов Яр", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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"И район Северный... сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Также (идет) работа в окрестностях огнеупорного комбината", - добавил глава республики.
Кроме того, Пушилин сообщил, что под контролем ВСУ остается лишь северо-запад города Курахово, но российские войска выдавливают противника.
"Видим продвижение и, по сути, выдавливание противника из Курахова и работу наших подразделений в окрестностях самого населенного пункта", - отметил он.
По словам Пушилина, в Курахово противник имеет возможность находиться только на северо-западе. "Но есть ощущение, что это ненадолго, потому что наши подразделения продолжают свою работу по освобождению территории населенного пункта", - подчеркнул он.
Курахово - город в западной части ДНР,. Он находится примерно в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который остается под контролем украинских вооруженных формирований после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит ВС России продвигаться дальше к западной границе ДНР.
 
Спецоперация на УкраинеДНРДенис Пушилин
 
 
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