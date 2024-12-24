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Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2% - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%
Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2% - 24.12.2024, ПРАЙМ
Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%
Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%, рассказал РИА Новости министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T06:10+0300
2024-12-24T06:10+0300
экономика
промышленность
финансы
донецк
рф
фонд развития промышленности
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ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%, рассказал РИА Новости министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров. "У нас есть кредиты, предоставляемые для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Там практически они бесплатные. Там даже доли процентов есть на "оборотки" с довольно серьезными суммами, что как раз и нужно. Все это в совокупности. Все это в совокупности как раз таки и привлекает бизнес, и бизнес это знает", - отметил министр Также он добавил, что в ДНР работает микрокредитная компания, которая за счет федеральных денег минэкономразвития РФ и федерального бюджета предоставляет кредиты до 5 миллионов от 1 до 9%.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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промышленность, финансы, донецк, рф, фонд развития промышленности
Экономика, Промышленность, Финансы, Донецк, РФ, Фонд развития промышленности
06:10 24.12.2024
 
Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%

Захаров: Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%

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ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности ДНР дает займы по ставке до 2%, рассказал РИА Новости министр экономического развития Донецкой Народной Республики Максим Захаров.
"У нас есть кредиты, предоставляемые для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Там практически они бесплатные. Там даже доли процентов есть на "оборотки" с довольно серьезными суммами, что как раз и нужно. Все это в совокупности. Все это в совокупности как раз таки и привлекает бизнес, и бизнес это знает", - отметил министр
Также он добавил, что в ДНР работает микрокредитная компания, которая за счет федеральных денег минэкономразвития РФ и федерального бюджета предоставляет кредиты до 5 миллионов от 1 до 9%.
 
ЭкономикаПромышленностьФинансыДонецкРФФонд развития промышленности
 
 
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