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Байден резко осудил массированный удар России по Украине
Байден резко осудил массированный удар России по Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
Байден резко осудил массированный удар России по Украине
Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:51+0300
2024-12-26T09:51+0300
2024-12-26T09:56+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill. В то же время глава Белого дома назвал атаку России возмутительной, добавив, что ее целью является лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой.Байден отметил, что международное сообщество и в частности Америка должны продолжать поддерживать Украину, пока "она не одержит победу над Россией". Байден также напомнил, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву "сотни ракет" для противовоздушной обороны, и еще больше "уже в пути". Он заверил, что США будут продолжать "неустанно работать над укреплением позиций Украины". Ранее 25 декабря в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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россия, украина, джо байден, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Джо Байден, ВС РФ
Байден резко осудил массированный удар России по Украине
The Hill: Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает
The Hill.
В то же время глава Белого дома назвал атаку России возмутительной, добавив, что ее целью является лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой.
Байден отметил, что международное сообщество и в частности Америка должны продолжать поддерживать Украину, пока "она не одержит победу над Россией".
Байден также напомнил, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву "сотни ракет" для противовоздушной обороны, и еще больше "уже в пути". Он заверил, что США будут продолжать "неустанно работать над укреплением позиций Украины".
Ранее 25 декабря в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Байден грозит России новыми санкциями, узнала Washington Post