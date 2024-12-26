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Байден резко осудил массированный удар России по Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Байден резко осудил массированный удар России по Украине
Байден резко осудил массированный удар России по Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ
Байден резко осудил массированный удар России по Украине
Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T09:51+0300
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спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill. В то же время глава Белого дома назвал атаку России возмутительной, добавив, что ее целью является лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой.Байден отметил, что международное сообщество и в частности Америка должны продолжать поддерживать Украину, пока "она не одержит победу над Россией". Байден также напомнил, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву "сотни ракет" для противовоздушной обороны, и еще больше "уже в пути". Он заверил, что США будут продолжать "неустанно работать над укреплением позиций Украины". Ранее 25 декабря в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
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россия, украина, джо байден, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Джо Байден, ВС РФ
09:51 26.12.2024 (обновлено: 09:56 26.12.2024)
 
Байден резко осудил массированный удар России по Украине

The Hill: Байдена возмутил массированный удар ВС России по Украине 25 декабря

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill.
В то же время глава Белого дома назвал атаку России возмутительной, добавив, что ее целью является лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой.
Байден отметил, что международное сообщество и в частности Америка должны продолжать поддерживать Украину, пока "она не одержит победу над Россией".
Байден также напомнил, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву "сотни ракет" для противовоздушной обороны, и еще больше "уже в пути". Он заверил, что США будут продолжать "неустанно работать над укреплением позиций Украины".
Ранее 25 декабря в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАДжо БайденВС РФ
 
 
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