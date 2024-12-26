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Байден резко осудил массированный удар России по Украине

Байден резко осудил массированный удар России по Украине - 26.12.2024, ПРАЙМ

Байден резко осудил массированный удар России по Украине

Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:51+0300

2024-12-26T09:51+0300

2024-12-26T09:56+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Действующий американский президент Джо Байден подверг осуждению массированный удар Вооруженных сил России по Украине 25 декабря. Об этом сообщает The Hill. В то же время глава Белого дома назвал атаку России возмутительной, добавив, что ее целью является лишить украинский народ доступа к теплу и электричеству зимой.Байден отметил, что международное сообщество и в частности Америка должны продолжать поддерживать Украину, пока "она не одержит победу над Россией". Байден также напомнил, что за последние месяцы Вашингтон предоставил Киеву "сотни ракет" для противовоздушной обороны, и еще больше "уже в пути". Он заверил, что США будут продолжать "неустанно работать над укреплением позиций Украины". Ранее 25 декабря в Министерстве обороны России рассказали, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

https://1prime.ru/20241224/ssha-853829916.html

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