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Следующий после Покровска. Названа новая цель наступления российских войск
Следующий после Покровска. Названа новая цель наступления российских войск - 29.12.2024, ПРАЙМ
Следующий после Покровска. Названа новая цель наступления российских войск
Вслед за городом Красноармейском (украинское название Покровск) под Донецком российские войска могут освободить Краматорск, пишет издание New Statesman. | 29.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-29T12:58+0300
2024-12-29T12:58+0300
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вслед за городом Красноармейском (украинское название Покровск) под Донецком российские войска могут освободить Краматорск, пишет издание New Statesman.Как отмечается в статье, если в ход событий не вмешается что-то неожиданное, президент России Владимир Путин "на пути к победе". Подчеркивается, что Покровск является важным центром для украинских военных, и его взятие будет означать самое важное военное достижение для России с начала позиционного противостояния на востоке Украины.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если российским войскам удастся занять Покровск, они смогут двинуться к следующей цели — промышленному городу Краматорск неподалеку. Одним из его основных промышленных активов является Новокраматорский машиностроительный завод, который производит горнодобывающее оборудование и доменные печи, а также военное оборудование, такое как компоненты для ледоколов и подводных лодок", — отмечается в публикации.Автор отмечает, что с февраля Россия сумела продвинуться по своей линии фронта, заняв около тысячи квадратных километров украинской земли."На Западе многие люди, включая многих военных и экспертов по России, поддались мечтам, надеясь, что Украина может победить. Владимир Зеленский, который, должно быть, устал от невыполненных западных обещаний, больше так не думает", — говорится в статье.Как признается автор, стратегия Запада в отношении Украины явно не работает, и он понял это очень рано, "когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр". Он подчеркнул, что санкции были разработаны не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы "избежать боли" для Запада. "Европа зависела от российского газа и нефти. Некоторые из этих зависимостей сохраняются и по сей день", — указывает он.
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россия, украина, днр, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ДНР, ВСУ, ВС РФ
Следующий после Покровска. Названа новая цель наступления российских войск
NS: вслед за Покровском российские войска могут освободить Краматорск
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Вслед за городом Красноармейском (украинское название Покровск) под Донецком российские войска могут освободить Краматорск, пишет издание New Statesman.
Как отмечается в статье, если в ход событий не вмешается что-то неожиданное, президент России Владимир Путин "на пути к победе". Подчеркивается, что Покровск является важным центром для украинских военных, и его взятие будет означать самое важное военное достижение для России с начала позиционного противостояния на востоке Украины.
"Если российским войскам удастся занять Покровск, они смогут двинуться к следующей цели — промышленному городу Краматорск неподалеку. Одним из его основных промышленных активов является Новокраматорский машиностроительный завод, который производит горнодобывающее оборудование и доменные печи, а также военное оборудование, такое как компоненты для ледоколов и подводных лодок", — отмечается в публикации.
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Автор отмечает, что с февраля Россия сумела продвинуться по своей линии фронта, заняв около тысячи квадратных километров украинской земли.
"На Западе многие люди, включая многих военных и экспертов по России, поддались мечтам, надеясь, что Украина может победить. Владимир Зеленский, который, должно быть, устал от невыполненных западных обещаний, больше так не думает", — говорится в статье.
Как признается автор, стратегия Запада в отношении Украины явно не работает, и он понял это очень рано, "когда ЕС и США согласовали пакет санкций, полный дыр". Он подчеркнул, что санкции были разработаны не для того, чтобы нанести максимальный ущерб России, а чтобы "избежать боли" для Запада. "Европа зависела от российского газа и нефти. Некоторые из этих зависимостей сохраняются и по сей день", — указывает он.