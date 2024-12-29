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"Смерть от тысячи порезов". ВСУ столкнулись с сокрушительной тактикой

"Смерть от тысячи порезов". ВСУ столкнулись с сокрушительной тактикой - 29.12.2024, ПРАЙМ

"Смерть от тысячи порезов". ВСУ столкнулись с сокрушительной тактикой

Украина столкнулась с острой нехваткой людских ресурсов на поле боя, а Россия использует эту слабость и атакует небольшими волнами, фактически применяя тактику... | 29.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-29T11:49+0300

2024-12-29T11:49+0300

2024-12-29T11:50+0300

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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Украина столкнулась с острой нехваткой людских ресурсов на поле боя, а Россия использует эту слабость и атакует небольшими волнами, фактически применяя тактику "смерти от тысячи порезов", пишет немецкое издание Business Insider.Как отмечается, Россия атакует малыми группами, что приводит к большим потерям среди ВСУ. Эта тактика называется "живыми волнами" и была проблемой на протяжении всего конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramНа фоне нехватки личного состава Владимир Зеленский снизил призывной возраст с 27 до 25 лет. Администрация уходящего президента США Джо Байдена убеждает Киев пойти дальше, но пока украинские власти не желают этого делать.Россия отправляет в бой солдат волна за волной, не давая передышки украинским подразделениям, Москва продолжает оказывать сокрушающее давление на украинские силы, отмечается в публикации.Одной из важнейших целей России остается Покровск, ключевой логистический узел. Москва также пытается выбить украинские войска из Курской области, куда Киев вторгся в августе.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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