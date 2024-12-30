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США передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд

США передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд - 30.12.2024, ПРАЙМ

США передадут Киеву оружие с армейских складов на $1,25 млрд

Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи передадут Киеву оружие с армейских складов на сумму 1,25 миллиарда долларов, сообщил государственный... | 30.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-30T16:11+0300

2024-12-30T16:11+0300

2024-12-30T16:13+0300

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ВАШИНГТОН, 30 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в рамках нового пакета военной помощи передадут Киеву оружие с армейских складов на сумму 1,25 миллиарда долларов, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен. "Дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих списаний запасов министерства обороны, и оценивается в 1,25 миллиарда долларов", - отмечается в сообщении госдепартамента.Ранее в понедельник президент Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиарда долларов Украине. По словам главы Белого дома, 1,22 миллиарда долларов выделяются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), предполагающей закупку новых вооружений для последующей поставки Киеву. В новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты TOW и другое оружие."Он (пакет военной помощи - ред.) включает боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), боеприпасы для противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы", - указал Блинкен.Также в пакет поддержки войдут боеприпасы класса "воздух-земля", противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты с TOW, а также оборудование и боеприпасы для подрыва, средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение и запасные части.Россия считает, что поставки оружия Киеву препятствуют урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую принимают участие в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины вооружение со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241230/bayden-853962735.html

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сша, украина, оружие, энтони блинкен, госдеп