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Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе - 04.01.2025, ПРАЙМ
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Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе - 04.01.2025, ПРАЙМ
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе
Президент США Джо Байден готовится сделать заявление о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров в водах Тихого и... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T10:49+0300
2025-01-04T10:49+0300
энергетика
сша
джо байден
нефть
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден готовится сделать заявление о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров в водах Тихого и Атлантического океанов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники."Президент Джо Байден намерен ввести запрет на разработку новых месторождений нефти и газа на шельфе США площадью около 625 миллионов акров (более 2,5 миллионов квадратных километров - ред.) прибрежной территории, исключив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива", — отмечает агентство.Ожидается, что официальное объявление об этом решении будет сделано в понедельник. В то же время Байден оставляет возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива.Это решение усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
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сша, джо байден, нефть
Энергетика, США, Джо Байден, Нефть
10:49 04.01.2025
 
Bloomberg узнало о планах Байдена запретить бурение на шельфе

Bloomberg: Байден намерен запретить бурение нефтегазовых скважин на шельфе США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Президент США Джо Байден готовится сделать заявление о запрете на бурение нефтегазовых скважин на площади более 250 миллионов гектаров в водах Тихого и Атлантического океанов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
"Президент Джо Байден намерен ввести запрет на разработку новых месторождений нефти и газа на шельфе США площадью около 625 миллионов акров (более 2,5 миллионов квадратных километров - ред.) прибрежной территории, исключив продажу прав на бурение в водах Атлантического и Тихого океана, а также в восточной части Мексиканского залива", — отмечает агентство.
Ожидается, что официальное объявление об этом решении будет сделано в понедельник. В то же время Байден оставляет возможность для нового лизинга нефти и природного газа в центральных и западных районах Мексиканского залива.
Это решение усложнит любые попытки будущего президента Дональда Трампа расширить масштабы бурения на шельфе.
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