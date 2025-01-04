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Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший - 04.01.2025, ПРАЙМ
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Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший
Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший - 04.01.2025, ПРАЙМ
Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший
FPV-дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка, в которой находились российские журналисты. В результате удара погиб внештатный... | 04.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-04T22:11+0300
2025-01-04T22:22+0300
спецоперация на украине
днр
журналист
гибель
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. FPV-дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка, в которой находились российские журналисты. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, сообщил с места ЧП корреспондент РИА Новости Максим Романенко.По его словам, пострадали еще четыре журналиста, а сам он получил контузию и ссадины на лице."После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", - рассказал Романенко, отметив, что Вооруженные силы Украины преднамеренно нанесли удар по гражданской машине далеко от передовой.
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днр, журналист, гибель
Спецоперация на Украине, ДНР, журналист, гибель
22:11 04.01.2025 (обновлено: 22:22 04.01.2025)
 
Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший

При ударе дрона ВСУ погиб журналист "Известий", ранены пять сотрудников СМИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 04.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. FPV-дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка, в которой находились российские журналисты. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, сообщил с места ЧП корреспондент РИА Новости Максим Романенко.
По его словам, пострадали еще четыре журналиста, а сам он получил контузию и ссадины на лице.
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"После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", - рассказал Романенко, отметив, что Вооруженные силы Украины преднамеренно нанесли удар по гражданской машине далеко от передовой.
 
Спецоперация на УкраинеДНРжурналистгибель
 
 
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