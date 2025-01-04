https://1prime.ru/20250104/svo-854026630.html

Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший

Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший - 04.01.2025, ПРАЙМ

Дрон ВСУ атаковал машину с российскими журналистами, есть погибший

FPV-дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка, в которой находились российские журналисты. В результате удара погиб внештатный... | 04.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-04T22:11+0300

2025-01-04T22:11+0300

2025-01-04T22:22+0300

спецоперация на украине

днр

журналист

гибель

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МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. FPV-дрон ВСУ атаковал гражданскую машину на трассе Донецк-Горловка, в которой находились российские журналисты. В результате удара погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, сообщил с места ЧП корреспондент РИА Новости Максим Романенко.По его словам, пострадали еще четыре журналиста, а сам он получил контузию и ссадины на лице."После съемки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанес удар дрон-камикадзе", - рассказал Романенко, отметив, что Вооруженные силы Украины преднамеренно нанесли удар по гражданской машине далеко от передовой.

https://1prime.ru/20250103/zelenskiy-854009058.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

днр, журналист, гибель