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По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело - 05.01.2025, ПРАЙМ
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По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело - 05.01.2025, ПРАЙМ
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело
По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T13:31+0300
2025-01-05T13:31+0300
спецоперация на украине
днр
всу
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россия
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Вечером 4 января ВСУ преднамеренно атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились работники СМИ вдали от линии боевого соприкосновения на автотрассе, соединяющей Донецк с Горловкой. В результате обстрела получил смертельные ранения Мартемьянов. Из находившихся в автомобиле корреспондент РИА Новости Максим Романенко был доставлен в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву, который получил легкую контузию, госпитализация не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке дрона, оказана медицинская помощь, они продолжат лечение амбулаторно. Дело по этому факту возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).Ведомство принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.
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днр, всу, украина, россия, следственный комитет
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, Следственный комитет
13:31 05.01.2025
 
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту гибели военкора "Известий" и ранения 4 журналистов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
Вечером 4 января ВСУ преднамеренно атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились работники СМИ вдали от линии боевого соприкосновения на автотрассе, соединяющей Донецк с Горловкой. В результате обстрела получил смертельные ранения Мартемьянов. Из находившихся в автомобиле корреспондент РИА Новости Максим Романенко был доставлен в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву, который получил легкую контузию, госпитализация не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке дрона, оказана медицинская помощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Дело по этому факту возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).
Ведомство принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.
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Спецоперация на УкраинеДНРВСУУКРАИНАРОССИЯСледственный комитет
 
 
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