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По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело

По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело - 05.01.2025, ПРАЙМ

По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело

По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T13:31+0300

2025-01-05T13:31+0300

2025-01-05T13:31+0300

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МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Вечером 4 января ВСУ преднамеренно атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились работники СМИ вдали от линии боевого соприкосновения на автотрассе, соединяющей Донецк с Горловкой. В результате обстрела получил смертельные ранения Мартемьянов. Из находившихся в автомобиле корреспондент РИА Новости Максим Романенко был доставлен в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву, который получил легкую контузию, госпитализация не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке дрона, оказана медицинская помощь, они продолжат лечение амбулаторно. Дело по этому факту возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).Ведомство принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.

https://1prime.ru/20240809/ranenie-850767020.html

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днр, всу, украина, россия, следственный комитет