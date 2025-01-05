https://1prime.ru/20250105/delo-854032733.html
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело - 05.01.2025, ПРАЙМ
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело
По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... | 05.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-05T13:31+0300
2025-01-05T13:31+0300
2025-01-05T13:31+0300
спецоперация на украине
днр
всу
украина
россия
следственный комитет
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_0:127:3196:1925_1920x0_80_0_0_52e7cf39f636fd2c680101672500c61a.jpg
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России. Вечером 4 января ВСУ преднамеренно атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились работники СМИ вдали от линии боевого соприкосновения на автотрассе, соединяющей Донецк с Горловкой. В результате обстрела получил смертельные ранения Мартемьянов. Из находившихся в автомобиле корреспондент РИА Новости Максим Романенко был доставлен в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву, который получил легкую контузию, госпитализация не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке дрона, оказана медицинская помощь, они продолжат лечение амбулаторно. Дело по этому факту возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).Ведомство принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.
https://1prime.ru/20240809/ranenie-850767020.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/44/841454425_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ae4137112ce4382cb0c41e686d16f6d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днр, всу, украина, россия, следственный комитет
Спецоперация на Украине, ДНР, ВСУ, УКРАИНА, РОССИЯ, Следственный комитет
По факту гибели военкора "Известий" в ДНР возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту гибели военкора "Известий" и ранения 4 журналистов
МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. По факту гибели корреспондента издания "Известия" Александра Мартемьянова и ранения четырех журналистов возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.
Вечером 4 января ВСУ преднамеренно атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились работники СМИ вдали от линии боевого соприкосновения на автотрассе, соединяющей Донецк с Горловкой. В результате обстрела получил смертельные ранения Мартемьянов. Из находившихся в автомобиле корреспондент РИА Новости Максим Романенко был доставлен в больницу с сотрясением мозга, его коллеге Михаилу Кевхиеву, который получил легкую контузию, госпитализация не потребовалась. Журналисткам донецкого издания "Блокнот" Светлане Лариной и Изабелле Либерман, которые пострадали при атаке дрона, оказана медицинская помощь, они продолжат лечение амбулаторно.
Дело по этому факту возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России по признакам преступлений, предусмотренных статьями 105, 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).
Ведомство принимает все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц из числа вооруженных формирований Украины, которые причастны к этому преступлению.
Военкор Коц раскрыл детали спасения Поддубного