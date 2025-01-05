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Бригада распадается. У ВСУ обнаружились проблемы на решающем направлении

Бригада распадается. У ВСУ обнаружились проблемы на решающем направлении - 05.01.2025, ПРАЙМ

Бригада распадается. У ВСУ обнаружились проблемы на решающем направлении

Украина перебрасывает 155-ю механизированную бригаду на красноармейское направление — подразделение оснащено во Франции и Польше, но в преддверии боев... | 05.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-05T14:53+0300

2025-01-05T14:53+0300

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МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украина перебрасывает 155-ю механизированную бригаду на красноармейское направление — подразделение оснащено во Франции и Польше, но в преддверии боев распадается из-за дезертирства, пишет Forbes.Сейчас командование, ожидая российского наступления, перебрасывает свежие подразделения для помощи опытным бойцам. Взятие Красноармейска, именуемого на Украине Покровском, остается одной из главных целей России. Киев стремится отстоять город, что сулит тяжелые бои. Жители тем временем покидают город из-за бомбардировок. Недавно пало одно из предместий Покровска — Нововасильевка.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ конце декабря в Красноармейск стала прибывать 155-я механизированная бригада, которая располагает тяжелыми танками "Леопард" модели 2A4. Однако она уже начала распадаться из-за провалов командования и дезертирства. Ранее Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов на подготовку этого подразделения.Для помощи 59-й бригаде руководство перебросило свежие части — старые бригады испытывают нехватку пехоты и не могут удерживать широкую полосу. В ВСУ рассчитывают, что опытные подразделения беспилотников и командный состав могут обучить новобранцев.Со своей стороны, русские бросают на позиции 59-й и соседних бригад всё больше войск. Украинские бригады здесь удерживают пятнадцатикилометровый участок фронта. утверждается, что перевес русских в личном составе и технике достигает трех к одному.Отмечается также, что русские сильнее всего под Красноармейском, где украинцы слабее всего. И если 59-я бригада и 155-я бригада не остановят русских, то гарнизон может оказаться в окружении — это станет зловещим событием перед первым крупным сражением 2025 года, пишет издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, всу, россия, днр