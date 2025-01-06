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Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США
Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США - 06.01.2025, ПРАЙМ
Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США
Президент США Джо Байден в понедельник планирует подписать указ, который запретит добычу нефти и газа на шельфе восточного и западного побережий страны, в... | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T16:49+0300
2025-01-06T16:49+0300
сша
джо байден
нефть
газ
добыча нефти
добыча газа
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ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник планирует подписать указ, который запретит добычу нефти и газа на шельфе восточного и западного побережий страны, в восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря на Аляске, говорится в обнародованном заявлении Белого дома. Запрет охватит более 625 миллионов акров (более 2,5 миллиона квадратных километров) океанских вод. "Наши прибрежные регионы должны оставаться здоровыми и безопасными от рисков нефтяных разливов, которые вряд ли помогут удовлетворить потребности нашей страны в энергии", – заявил Байден, чьи слова приводит американская администрация. Согласно плану, ограничения затронут 334 миллиона акров (около 1,35 миллиона квадратных километров) вдоль Атлантического побережья и восточной части Мексиканского залива, около 250 миллионов акров (более 1 миллиона квадратных километров) вдоль Тихоокеанского побережья и 44 миллиона акров (примерно 178 тысяч квадратных километров) в северной части Берингова моря. Решение направлено на защиту экосистем, традиционных общин и экономик, связанных с рыболовством и туризмом. Губернаторы штатов восточного и западного побережий, независимо от партийной принадлежности, выразили поддержку данной инициативе. На Аляске, в свою очередь, ограничения вводятся с учётом запросов более 70 прибрежных племён, которые зависят от сохранности природных ресурсов для пропитания и поддержания культурных традиций.
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сша, джо байден, нефть, газ, добыча нефти, добыча газа
США, Джо Байден, Нефть, Газ, добыча нефти, добыча газа
16:49 06.01.2025
 
Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США

Белый дом: Байден в понедельник запретит добычу нефти и газа на побережьях США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник планирует подписать указ, который запретит добычу нефти и газа на шельфе восточного и западного побережий страны, в восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря на Аляске, говорится в обнародованном заявлении Белого дома.
Запрет охватит более 625 миллионов акров (более 2,5 миллиона квадратных километров) океанских вод.
"Наши прибрежные регионы должны оставаться здоровыми и безопасными от рисков нефтяных разливов, которые вряд ли помогут удовлетворить потребности нашей страны в энергии", – заявил Байден, чьи слова приводит американская администрация.
Согласно плану, ограничения затронут 334 миллиона акров (около 1,35 миллиона квадратных километров) вдоль Атлантического побережья и восточной части Мексиканского залива, около 250 миллионов акров (более 1 миллиона квадратных километров) вдоль Тихоокеанского побережья и 44 миллиона акров (примерно 178 тысяч квадратных километров) в северной части Берингова моря.
Решение направлено на защиту экосистем, традиционных общин и экономик, связанных с рыболовством и туризмом. Губернаторы штатов восточного и западного побережий, независимо от партийной принадлежности, выразили поддержку данной инициативе.
На Аляске, в свою очередь, ограничения вводятся с учётом запросов более 70 прибрежных племён, которые зависят от сохранности природных ресурсов для пропитания и поддержания культурных традиций.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
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СШАДжо БайденНефтьГаздобыча нефтидобыча газа
 
 
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