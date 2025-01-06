https://1prime.ru/20250106/bayden-854054384.html

Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США

Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США - 06.01.2025, ПРАЙМ

Байден подпишет указ о запрете добычи нефти и газа на побережьях США

Президент США Джо Байден в понедельник планирует подписать указ, который запретит добычу нефти и газа на шельфе восточного и западного побережий страны, в... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T16:49+0300

2025-01-06T16:49+0300

2025-01-06T16:49+0300

сша

джо байден

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добыча нефти

добыча газа

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ВАШИНГТОН, 6 янв – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник планирует подписать указ, который запретит добычу нефти и газа на шельфе восточного и западного побережий страны, в восточной части Мексиканского залива и северной части Берингова моря на Аляске, говорится в обнародованном заявлении Белого дома. Запрет охватит более 625 миллионов акров (более 2,5 миллиона квадратных километров) океанских вод. "Наши прибрежные регионы должны оставаться здоровыми и безопасными от рисков нефтяных разливов, которые вряд ли помогут удовлетворить потребности нашей страны в энергии", – заявил Байден, чьи слова приводит американская администрация. Согласно плану, ограничения затронут 334 миллиона акров (около 1,35 миллиона квадратных километров) вдоль Атлантического побережья и восточной части Мексиканского залива, около 250 миллионов акров (более 1 миллиона квадратных километров) вдоль Тихоокеанского побережья и 44 миллиона акров (примерно 178 тысяч квадратных километров) в северной части Берингова моря. Решение направлено на защиту экосистем, традиционных общин и экономик, связанных с рыболовством и туризмом. Губернаторы штатов восточного и западного побережий, независимо от партийной принадлежности, выразили поддержку данной инициативе. На Аляске, в свою очередь, ограничения вводятся с учётом запросов более 70 прибрежных племён, которые зависят от сохранности природных ресурсов для пропитания и поддержания культурных традиций.

https://1prime.ru/20250106/kitay-854043038.html

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