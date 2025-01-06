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Российские войска освободили город Курахово в Донбассе - 06.01.2025, ПРАЙМ
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Российские войска освободили город Курахово в Донбассе
Российские войска освободили город Курахово в Донбассе - 06.01.2025, ПРАЙМ
Российские войска освободили город Курахово в Донбассе
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны России. | 06.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-06T10:17+0300
2025-01-06T10:17+0300
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны России."В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - отмечается в сообщении.Как подчеркнули в ведомстве, особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявив мужество и героизм.Также сообщается, что при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава, то есть свыше 12 тысяч человек, порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.За два месяца боев под Курахово ежедневные потери противника в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.Уточняется, что для обороны города ВСУ привлекли формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.Всего для удержания Курахово, как сообщило Минобороны, украинское командование сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих."За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений", - говорится в сообщении военного ведомства.В Минобороны подчеркнули, что установление контроля над Курахово, который был для противника важным логистическим узлом, существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения Донецка.После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, подчеркнули в министерстве.
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днр, вс рф, россия
Спецоперация на Украине, ДНР, ВС РФ, РОССИЯ
10:17 06.01.2025
 
Российские войска освободили город Курахово в Донбассе

Минобороны России сообщило об освобождении города Курахово в Донбассе

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Курахово в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово – наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в ведомстве, особо отличились военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад, проявив мужество и героизм.
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Также сообщается, что при освобождении Курахово ВСУ потеряли 80% личного состава, то есть свыше 12 тысяч человек, порядка 3 тысяч единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин.
За два месяца боев под Курахово ежедневные потери противника в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.
Уточняется, что для обороны города ВСУ привлекли формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад, а также 5-й тяжелой, 33-й и 157-й механизированных бригад.
Всего для удержания Курахово, как сообщило Минобороны, украинское командование сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих.
"За десять лет киевский режим превратил его в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что установление контроля над Курахово, который был для противника важным логистическим узлом, существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения Донецка.
После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор, что позволит нарастить темпы освобождения территории ДНР, подчеркнули в министерстве.
 
Спецоперация на УкраинеДНРВС РФРОССИЯ
 
 
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