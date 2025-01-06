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Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа и нефти

Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа и нефти - 06.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа и нефти

России при текущих объемах добычи хватит газа минимум на 50-55 лет, а нефти – на 20-22 года, сказал РИА Новости замдиректора "ВНИИ Экология" Минприроды России,... | 06.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-06T14:36+0300

2025-01-06T14:36+0300

2025-01-06T14:36+0300

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МОСКВА, 6 янв - ПРАЙМ. России при текущих объемах добычи хватит газа минимум на 50-55 лет, а нефти – на 20-22 года, сказал РИА Новости замдиректора "ВНИИ Экология" Минприроды России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров. Россия обладает одними из крупнейших в мире запасов нефти и газа, что оказывает значительное влияние как на собственную экономику, так и на глобальный энергетический рынок, отметил эксперт. По данным международной аналитики, доказанные запасы природного газа в России составляют не менее 37,4 триллиона кубометров, что эквивалентно примерно 19% мировых запасов, уточнил он. "При текущих объемах добычи, составляющих около 700 миллиардов кубометров в год, этих запасов должно хватить примерно на 50-55 лет", – подсчитал Петров. В отношении нефти доказанные запасы оцениваются в 80 миллиардов баррелей, или около 6% от мировых запасов, добавил он. "С учетом нынешних темпов добычи в районе 10 миллионов баррелей в сутки (примерно 3,65 миллиарда баррелей в год), запасов нефти в России достаточно на не менее чем 20-22 года", – отметил эксперт. Однако очевидно, что продолжающиеся геологоразведочные работы и внедрение новых технологий добычи могут существенно увеличить объемы, подчеркнул Петров. Наиболее перспективными регионами для дальнейшей геологоразведки углеводородов являются "северная кладовая" и арктический шельф, Восточная Сибирь и Дальний Восток, уточнил он. "Арктическая зона обладает значительными неразведанными ресурсами нефти и газа, но их освоение затруднено из-за сложных климатических условий и необходимости значительных инвестиций в инфраструктуру. Также и Восточная Сибирь и Дальний Восток привлекают внимание благодаря относительно низкой степени изученности и потенциалу открытия новых крупных месторождений", – заключил эксперт.

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россия, нефть, газ, запасы нефти, запасы газа