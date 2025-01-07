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Эффективное применение. В США оценили уничтожение систем ПВО ВСУ

Эффективное применение. В США оценили уничтожение систем ПВО ВСУ - 07.01.2025, ПРАЙМ

Эффективное применение. В США оценили уничтожение систем ПВО ВСУ

На Украине 6 января удар "Искандера-М" уничтожил звенья системы ПВО С-300ПС ВВС в районе Павлограда, среди уничтоженных элементов: — командный пункт,... | 07.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-07T15:42+0300

2025-01-07T15:42+0300

2025-01-07T15:42+0300

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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. На Украине 6 января удар "Искандера-М" уничтожил звенья системы ПВО С-300ПС ВВС в районе Павлограда, среди уничтоженных элементов: — командный пункт, радиолокатор и вспомогательные машины, пишет американское издание Military Watch Magazine.Как отмечается, Украина постепенно отступает из богатых ресурсами русскоязычных регионов. Нехватка С-300 и других систем ПВО была главной проблемой для Киева.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор указывает, что НАТО истощило запасы американских систем ПВО MIM-104 Patriot для перевооружения Украины. У ВСУ наблюдается дефицит комплектующих для их собственных средств ПВО. Так, в ноябре 2022 года полковник Юрий Игнат назвал невозможность закупить дополнительные ракеты для С-300 и "Бук" серьезной угрозой.В апреле 2023 года Пентагон оценил, что украинские средства ПВО иссякнут к концу мая, что позволит российской авиации действовать активнее.Российские ракетные комплексы "Искандер" применяются против украинских ЗРК с 2024 года. В марте и июле ракеты поразили системы Patriot и С-300. В августе уничтожены три батареи Patriot в Днепропетровской области. В декабре удар "Искандера" уничтожил радиолокационную станцию и четыре пусковые установки Patriot."Успешные удары по системам С-300, представленных в гораздо бóльших количествах, происходят еще чаще", — заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, всу, оружие, вс рф, пво